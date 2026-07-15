El papa León XIV visitaría Uruguay en noviembre: qué días mencionó la Iglesia

Uruguay avanza con los preparativos para recibir al papa León XIV durante noviembre, según anunció el arzobispo de Montevideo, cardenal Daniel Sturla. Aunque el religioso afirmó que la visita se concretará, todavía no existe una comunicación oficial de la Santa Sede con las fechas y actividades definitivas.

Durante un encuentro con periodistas en la sede de la Conferencia Episcopal Uruguaya, Sturla manifestó que la Iglesia local espera que el país forme parte de la primera gira del pontífice por América Latina. El recorrido también podría incluir Argentina y Perú.

“El Papa viene en noviembre”, afirmó el arzobispo. De acuerdo con las posibilidades analizadas, la visita podría desarrollarse entre el 5 o 6 y el 10 o 16 de ese mes, aunque el calendario sigue abierto y deberá ser confirmado oficialmente.

La invitación realizada tras su elección

Sturla recordó que invitó al papa León XIV durante el saludo posterior a su elección, ocurrida en mayo de 2025. En aquella oportunidad, le mencionó que Francisco no había podido visitar Uruguay ni Argentina durante su pontificado.

“Cuando fue elegido el Papa León, yo le dije ya en el saludo de inicio: ‘Santo Padre, lo esperamos, venimos de Uruguay’”, relató. El cardenal agregó que existen indicios de que Uruguay podría ser el primer destino dentro de la eventual gira regional.

La confirmación formal podría conocerse hacia finales de julio. Hasta entonces, la Iglesia uruguaya trabaja sobre diferentes alternativas, pero evita presentar el recorrido como definitivo para no generar expectativas que luego no puedan cumplirse.

Papa León XIV.

Las ciudades que podría visitar

Entre los lugares considerados aparecen Montevideo y Florida, donde se encuentra el Santuario de la Virgen de los Treinta y Tres, patrona de Uruguay. También se analiza incorporar un departamento del norte, posiblemente Paysandú.

Sturla explicó que una comitiva enviada por el pontífice ya realizó una visita de avanzada por Montevideo, Florida y Paysandú. Esa recorrida permitió evaluar aspectos organizativos, logísticos y de seguridad vinculados con un eventual viaje.

Una de las actividades contempladas es una misa en Florida, debido a que el domingo 8 de noviembre se celebrará el día de la Virgen de los Treinta y Tres. “Sería un regalazo para la Virgen y para todos”, expresó el arzobispo al referirse a esa posibilidad.

Posible encuentro con Yamandú Orsi

El itinerario también incluiría una reunión entre el papa León XIV y el presidente uruguayo, Yamandú Orsi. Sturla recordó que el mandatario presentó personalmente una invitación al pontífice para visitar el país.

Por el momento, no se prevé una exposición del Papa ante el Parlamento. El cardenal explicó que las visitas a los poderes legislativos no forman parte habitual de las giras pontificias y señaló que se buscará evitar situaciones que puedan generar controversias.