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Política A partir de las 9.30

El Senado sesiona este miércoles y trata el proyecto de reforma previsional

En medio de un paro y una nueva movilización de los gremios, el Senado entrerriano sesiona este miércoles y dará tratamiento al proyecto de reforma previsional.

15 de Julio de 2026
La sesión está prevista para las 9.30
La sesión está prevista para las 9.30

En medio de un paro y una nueva movilización de los gremios, el Senado entrerriano sesiona este miércoles y dará tratamiento al proyecto de reforma previsional.

El Senado de Entre Ríos intentará dar media sanción al proyecto de reforma previsional impulsado por el Poder Ejecutivo este miércoles, en una jornada que estará marcada por una nueva protesta de la Multisectorial en Defensa de la Caja de Jubilaciones. Sindicatos y organizaciones sociales ratificaron un paro y una movilización hacia Casa de Gobierno para rechazar los cambios propuestos.

 

La sesión especial está prevista para este miércoles a las 9:30 y llega luego de varias semanas de debate en comisión, durante las cuales expusieron funcionarios del Gobierno, especialistas, intendentes, gremios y representantes de distintos sectores. El proyecto original fue modificado durante su tratamiento, aunque las organizaciones que integran la Multisectorial sostienen que los cambios no alteran el rechazo a la iniciativa.

 

El proyecto establece una emergencia previsional por dos años, prorrogable por otros dos. Entre los cambios más significativos, se incluyó un aporte solidario del 3% para los activos que perciban haberes superiores a los 3 millones de pesos, además de una contribución patronal adicional del 3% para sostener el déficit de la Caja.

 

En cuanto a la edad jubilatoria, el oficialismo consensuó fijarla en 65 años para varones y 60 años para mujeres. Respecto al cálculo del haber inicial, se computarán los últimos 15 años de servicio en lugar de los 10 previstos originalmente.

 

En paralelo al tratamiento legislativo, la Multisectorial convocó a un paro y a una movilización que partirá desde Plaza Mansilla, donde desde hace semanas Agmer mantiene una carpa en rechazo a la reforma. (APF)

 

Temas:

Senado reforma previsional sesión
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