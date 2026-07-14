El gobernador dio inicio a obras en el arroyo Cabayú Cuatiá y entregó equipamiento hidráulico

En su visita a la ciudad de La Paz, el gobernador Rogelio Frigerio formalizó el comienzo de los trabajos de readecuación de la desembocadura del arroyo Cabayú Cuatiá, una obra destinada a reducir la erosión que afecta al puerto local desde hace más de 50 años.

La intervención se complementa con la incorporación de una excavadora hidráulica sobre orugas de última tecnología, donada por la Delegación Argentina ante la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande para ejecutar tareas de mitigación frente al fenómeno de El Niño.

La obra estratégica es ejecutada a través de un convenio de colaboración mutua firmado entre la provincia, el municipio paceño y el ente portuario local. El gobernador destacó la relevancia de recuperar la capacidad operativa del Estado provincial en materia hídrica.

"Es un hecho histórico que Hidráulica de la provincia tenga una máquina después de muchas décadas de no contar con ninguna herramienta de trabajo importante como esta", sostuvo el mandatario, y subrayó que la falta de equipamiento propio limitaba severamente la respuesta oficial ante las emergencias.

En relación al impacto preventivo de los trabajos iniciados en el norte entrerriano, Frigerio explicó que la prioridad de la gestión es proteger a las familias de las posibles crecidas. Señaló que "la necesidad de hacer una obra acá es que de alguna manera amortigüe el impacto que todos estamos esperando, que son los efectos del fenómeno de El Niño que nos tiene muy preocupados y que obliga a la provincia a hacer varias obras intentando mitigar este efecto". El mandatario precisó que se busca aliviar de manera rápida la salida del agua para evitar que se generen inundaciones en la planta urbana como en épocas pasadas.

Por su parte, el intendente de La Paz, Walter Martin, valoró la articulación institucional alcanzada para concretar esta histórica demanda de la comunidad y manifestó que es "la concreción de un trabajo que venimos haciendo hace meses junto con el ente portuario y el gobierno provincial. Se trata de ver cómo encarar el problema que viene con El Niño, con tanta lluvia".

Martin agregó que la limpieza de la desembocadura es vital ya que la cuenca del Cabayú Cuatiá se comporta geográficamente como un río de montaña y provoca crecidas muy grandes cuando llueve con fuerza en la región.

En términos técnicos, el director de Hidráulica de la provincia, Oscar Pinto, hizo hincapié en la especificidad de la nueva excavadora Komatsu de 22,8 toneladas para este tipo de terrenos pantanosos. Detalló que se trata "realmente de un hecho histórico; desde el año 1974 que fue creada la dirección nunca había contado con una excavadora hidráulica sobre orugas".

El funcionario aclaró que las unidades adquiridas en gestiones anteriores eran sobre ruedas, una característica que imposibilitaba realizar tareas de dragado profundo o limpieza en el lecho barroso de los arroyos.

Finalmente, el presidente de la Delegación Argentina ante la CTM, Alejandro Daneri, resaltó la importancia de la sinergia permanente entre los distintos niveles del Estado para alcanzar estos objetivos comunes. "Es una satisfacción muy grande poder trabajar en conjunto con la provincia, en esta oportunidad, reafirmando nuestro compromiso con las tareas de prevención y mitigación de los posibles efectos de El Niño".

Además, en La Paz el gobernador visitó a Sonia, beneficiaria del programa de créditos Raíces del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), interiorizándose sobre el impacto que la herramienta tiene en las familias entrerrianas para mejorar sus condiciones habitacionales y promover el acceso a soluciones concretas.