Scaloni anticipó posibles cambios en Argentina para Inglaterra y pidió separar el fútbol de Malvinas

REDACCIÓN ELONCE
El entrenador de la Selección argentina mantuvo el misterio sobre la formación para enfrentar a Inglaterra por las semifinales del Mundial. Aseguró que pondrá "a los mejores", destacó la ambición del plantel y pidió no mezclar el partido con el conflicto de Malvinas.
Lionel Scaloni mantuvo el hermetismo sobre la formación titular que utilizará la Selección argentina para enfrentar este miércoles a Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026.
En la conferencia de prensa previa al encuentro, el entrenador dejó abierta la posibilidad de realizar modificaciones, aunque aclaró que la prioridad será presentar "a los mejores jugadores" disponibles para intentar alcanzar una nueva final mundialista.
El seleccionado argentino se medirá con Inglaterra este miércoles 15 de julio, desde las 16 (hora argentina), en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, con el objetivo de defender la corona obtenida en Qatar 2022 y avanzar a la segunda final consecutiva de una Copa del Mundo.
Fiel a su estilo, el entrenador evitó revelar la alineación y explicó que ni siquiera se la había comunicado aún a los futbolistas. "Puede haber algún cambio pensando en hacerle daño al rival. Mañana lo sabrán. La idea es salir con lo mejor que tenemos. Los chicos están bien", sostuvo.
El agradecimiento a los hinchas y el valor de lo conseguido
Antes de referirse al aspecto futbolístico, Scaloni dedicó un mensaje especial a los miles de argentinos que acompañan al equipo tanto en Estados Unidos como desde el país. "Primero agradecer a la gente que está allá y a los que pudieron venir, por su apoyo, por su aliento, por seguir apoyando a la Selección. Que hayan salido a festejar que pasamos a semifinales y antes es muy bueno. Pese a que ya llegamos a esa instancia, la gente vuelve a festejar", expresó.
El técnico recordó además que le hubiese gustado vivir un reconocimiento similar en otras etapas de la historia reciente de la Selección. "Me hubiera encantado que se festejara cuando llegamos a la final del Mundial en Brasil y a las Copas América de 2015 y 2016. Por eso, siempre agradecerle a la gente", afirmó.
En ese contexto, pidió valorar el recorrido del plantel: "Tenemos que darle un valor enorme a lo que hemos conseguido. Hace un mes y medio firmaba estar en semifinales como sea. Vamos a dejar hasta la última gota de sudor para intentar pasar a la final".
Posibles variantes y confianza en el plantel
Consultado sobre los cambios que podría introducir respecto del equipo que venció a Suiza, Scaloni explicó que cualquier modificación tendrá un fundamento estrictamente futbolístico.
"Puede haber algún cambio pensando en hacerle daño al rival y también para protegernos de los buenos jugadores que ellos tienen", señaló.
Entre esos futbolistas destacó especialmente a Jude Bellingham y Harry Kane, a quienes definió como "dos de los mejores jugadores del mundo".
El entrenador también confirmó que ninguno de sus dirigidos terminó lesionado tras el exigente encuentro de cuartos de final y minimizó las críticas recibidas por el rendimiento colectivo. "El equipo no está tan mal como se dice", aseguró.
"Ninguno juega por lo que hizo"
Scaloni reconoció que la acumulación de minutos comienza a sentirse en varios integrantes del plantel, aunque aclaró que el cansancio no será un condicionante determinante. "El cansancio está en segundo plano, pero el que no está en condiciones no va a jugar", afirmó.
Luego dejó una definición que volvió a marcar la competencia interna que existe dentro del plantel campeón del mundo. "El equipo que va a salir mañana será el que mejor entiendo que puede jugar. Me puedo equivocar, pero ningún jugador juega por lo que ya dio, sino por lo que está dando", enfatizó.
En ese sentido, sostuvo que a sus futbolistas les sobra "ambición" para seguir haciendo historia, aunque reconoció que el equipo debe recuperar una de sus principales virtudes. "Nos sobran las ganas y la ambición de conseguir más. Mis jugadores siempre han dejado todo adentro de la cancha. Pero no nos tenemos que olvidar de jugar, que es lo más importante", indicó.
La importancia de recuperar el juego
El entrenador explicó que el cuerpo técnico ya analizó el partido frente a Suiza y detectó aspectos a corregir antes del compromiso con Inglaterra. "No hay un partido igual que el anterior. Intentaremos mejorar en los aspectos en los que no estuvimos bien", señaló.
Su principal objetivo pasa por recuperar el protagonismo con la pelota, una característica que considera esencial en el funcionamiento del equipo. "La idea es agarrar la pelota y, cuando no la tenemos, tratar de sufrir lo menos posible", resumió.
Scaloni insistió además en que el equipo mantiene intacta la ilusión de volver a disputar una final mundialista. "Soy un agradecido de estos chicos que nos volvieron a llevar a una semifinal. Otra vez estamos entre los mejores. Si estamos acá es porque algo bien hicimos", valoró.
Malvinas, memoria y fútbol
Uno de los momentos más importantes de la conferencia llegó cuando fue consultado sobre el peso simbólico que tiene un enfrentamiento entre Argentina e Inglaterra.
El entrenador fue categórico al pedir que el partido no sea asociado con la Guerra de Malvinas. "Me parece una locura decir que esto es más que un partido de fútbol. Es lógico que tengamos memoria por las familias que sufrieron las pérdidas de sus seres queridos. Pero estamos equivocados si mezclamos", expresó.
Scaloni explicó que no habló del conflicto con sus futbolistas porque entiende que no le corresponde "poner más nafta al fuego" sobre una historia dolorosa para el país. No obstante, aclaró que el recuerdo permanece vigente. "Tenemos memoria y lo recordamos", afirmó.
Maradona, España y el sueño de otra final
En el tramo final de la conferencia, el entrenador recordó el histórico triunfo argentino sobre Inglaterra en el Mundial de México 1986 y elogió el inolvidable segundo gol de Diego Armando Maradona. "Fue maravilloso", resumió al referirse a aquella obra maestra del fútbol mundial.
También se permitió analizar al rival que ya espera en la definición. Scaloni felicitó a España por la clasificación y destacó su evolución a lo largo del torneo. "España ganó merecidamente, hizo un gran partido y los felicito por haber llegado a la final. Van de menos a más. Hicieron el partido más completo del Mundial", afirmó.
Sin embargo, antes de pensar en una posible definición, el entrenador dejó en claro cuál es la prioridad del grupo. "Estar dentro de los cuatro mejores es un montón y estamos a un pasito. Vamos a dejar todo para intentar llegar", concluyó el técnico campeón del mundo.