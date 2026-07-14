Viale Football Club: Pupi Fernández reveló las claves del título que terminó con 10 años de espera

Viale Football Club volvió a escribir una de las páginas más importantes de su historia deportiva. Después de diez años sin levantar un campeonato, el conjunto de la capital de Paraná Campaña derrotó a Unión Agrarios de Cerrito en una final inolvidable y conquistó su novena estrella. Uno de los grandes protagonistas fue el arquero Néstor "Pupi" Fernández, quien volvió a convertirse en héroe desde los doce pasos al contener el penal decisivo que selló la consagración.

Todavía con la emoción intacta, el guardameta repasó el camino recorrido por el plantel, recordó los golpes sufridos en temporadas anteriores y valoró el crecimiento colectivo que permitió al equipo alcanzar el objetivo más importante de los últimos años.

"La verdad que estoy contento por el triunfo, por el título que era tan esquivo, no solamente por nosotros que estamos peleándola hace 3 años en Viale, sino para el club que hace 10 años que no podía conseguir una estrella. La verdad que estoy orgulloso de poder aportar nuestro granito de arena para poder lograr el título tan ansiado por Viale Football Club", expresó.

Un equipo que recuperó su identidad para llegar a la gloria

La final no comenzó de la mejor manera para Viale. En el encuentro de ida disputado en Cerrito cayó por 3 a 2 frente al multicampeón de la Liga de Paraná Campaña. Sin embargo, el plantel nunca perdió la confianza y apostó a sostener la idea futbolística que había desarrollado durante todo el torneo.

Fernández recordó que la serie semifinal frente a Atlético María Grande había dejado enseñanzas importantes. Según explicó, ese cruce obligó al plantel a reencontrarse con su esencia para afrontar la definición del campeonato: "La verdad que después de una semifinal bastante complicada con Atlético María Grande, el lunes siguiente al partido donde nosotros pudimos acceder a la final, nos planteamos volver a nuestra idea de juego. No pudimos plasmarlo a lo largo de la serie con María Grande porque ellos fueron un poco mejor que nosotros en la serie, pero en los penales fuimos mejores nosotros que María Grande".

El arquero sostuvo que el cuerpo técnico insistió en recuperar el estilo que había llevado al equipo a pelear el campeonato: "La final de ida con Cerrito jugamos bien, jugamos con la idea que veníamos jugando a lo largo del torneo, ese equipo que buscaba mover la pelota, salir jugando, tener la tenencia del balón y eso lo demostramos en la cancha, no en el resultado".

La confianza para enfrentar al rival más ganador

Del otro lado estaba Unión Agrarios, el equipo más exitoso de la última década en Paraná Campaña, acostumbrado a disputar finales y a imponer su jerarquía en las definiciones. Sin embargo, dentro del vestuario de Viale nunca hubo resignación: "En la semana estábamos confiados de que lo podíamos revertir. Cerrito es un equipo duro, con varias finales encima. Nosotros armamos un plantel con muchos chicos jóvenes, chicos de la cantera, tienen un sentido de pertenencia gigante y nos faltaba coronarlo y gracias a Dios el domingo lo pudimos hacer".

Ese sentido de pertenencia aparece una y otra vez en el discurso de Fernández. Consideró que la identidad del grupo fue uno de los pilares para superar los momentos más difíciles de la temporada y competir de igual a igual con un rival acostumbrado a levantar trofeos.

Foto: Elonce.

El arquero remarcó además que la mayoría del plantel surgió de las divisiones inferiores del club, un aspecto que, según entiende, terminó marcando diferencias en los momentos decisivos.

El penal que cambió la historia

Como ya había ocurrido en otras oportunidades, la serie volvió a definirse desde los doce pasos y Fernández apareció otra vez como figura.

El arquero explicó que detrás de cada definición existe un importante trabajo previo junto al entrenador de arqueros Lucas Rodríguez: "Siempre lo analizamos con Lucas. Siempre se habla en los partidos, no solamente en la tanda de penales, sino cuando nos enfrentamos con un equipo y, si hay un penal en el partido, vemos quién lo puede llegar a patear y dónde lo patea".

La experiencia acumulada también fue determinante: "Habíamos ido el año pasado a penales con Cerrito también. En esa tuve la suerte de atajar dos y quedar afuera. Lamentablemente, no alcanzó. En esta con uno solo pudimos salir campeón".

Fernández aclaró que ningún estudio garantiza el éxito absoluto: "Como siempre digo, poder elegir bien el palo y todo, pero la suerte te tiene que acompañar. Después la intuición, poder analizar al jugador".

El difícil oficio de ser arquero

Consultado sobre la histórica frase que sostiene que "penal bien pateado es gol", Fernández no dudó: "Creo que sí, porque hoy en día el arquero tiene toda la de perder. Ahora no se puede mover antes del penal, siempre tiene que tener un pie sobre la línea, siempre te van limitando como para que el fútbol sea de goles".

Recordó incluso una ejecución prácticamente imposible de detener: "Creo que fue el último penal de Cerrito. Lo pateó muy bien, fuerte abajo. Son pelotas rastreras".

Tres años de trabajo para llegar al objetivo

Fernández transita su tercera temporada en Viale y aseguró que nunca dudó cuando recibió el llamado para incorporarse al club: "En su momento me fueron a buscar y la verdad que no dudé ni un segundo porque sabían lo que querían, el objetivo que tenía el club".

También destacó el papel de Lucas Rodríguez y del cuerpo técnico encabezado por "Pipo": "Como siempre le digo, darle una mano donde me toque, aportar mi granito de arena y siempre pensando en el club que me abrió la puerta y confió en mí para defender ese arco".

El arquero consideró que el objetivo ahora pasa por sostener el nivel competitivo y evitar que la conquista quede como un hecho aislado: "Creo que Viale se tiene que acostumbrar a pelear cosas. Es un club muy grande, ha jugado muchos años Federal B, ha jugado Copa Argentina con San Lorenzo y creo que esto que pasó de estar 10 años sin salir campeón, ojalá que sea solamente por este lapso".

El peso de las derrotas anteriores

Uno de los momentos más emotivos de la entrevista llegó cuando recordó las frustraciones que atravesó el grupo antes de alcanzar el campeonato: "Nosotros pasamos con María Grande y nos sacamos un peso bastante importante encima porque veníamos de tres semifinales perdidas".

Lejos de transformarse en una carga, aquellas derrotas terminaron fortaleciendo al equipo: "Creo que pasar esas semifinales nos alivió un poco, nos tranquilizó y nos hizo disfrutar estos 15 días de la final".

Incluso cuando Cerrito volvió a golpear en el suplementario, el plantel mantuvo la calma: "Nos metieron un gol a los 10 minutos del tiempo suplementario y quizás un equipo distinto hubiese perdido la cabeza. Terminó el primer tiempo del suplementario y dijimos: 'Tranquilos, hay tiempo, hay 15 minutos, todo puede pasar'".

Un plantel que nunca dejó de creer

Fernández valoró especialmente la reacción del grupo para encontrar el empate que llevó la serie a los penales: "Buscando un centro de nuestro central Pepe y el cabezazo salvador hizo que vayamos a penales".

Después llegó su momento: "Prefiero que me metan cuatro goles, pero salir campeón y aportar mi granito de arena antes que ser figura y que no sirva de nada".

La frase sintetiza una manera de entender el puesto y el deporte colectivo: el resultado del equipo siempre está por encima del lucimiento individual.

Los desafíos que vienen

La celebración todavía continúa, aunque el calendario no da demasiado respiro. La Liga volverá a comenzar en pocas semanas y además aparecen nuevos desafíos como el Torneo Regional Amateur y la Copa Túnel Subfluvial: "Viale se tiene que acostumbrar a competir, a ganar, a llegar a finales. La Copa Túnel también es algo que jerarquiza al club día a día y es una vidriera para todos esos chicos que tienen condiciones".

Mientras tanto, el campeón disfruta: "Esta semana es libre, pero siempre aprovechando para seguir comiendo, festejando. Esto no pasa todos los días".

Antes de cerrar la entrevista, Fernández dedicó el título a quienes lo acompañan desde siempre: "Primero a mi familia, porque es la que siempre acompaña, la que siempre está. Se han comido todos los malos momentos y después a la gente de Viale, que la verdad me hace sentir uno más desde que llegué. Sufrieron tanto para conseguir esto que se lo merecen".