Mauricio Dayub en Paraná: presentará la última función de "El Equilibrista" en el Teatro 3 de Febrero

REDACCIÓN ELONCE
Mauricio Dayub en Paraná volverá a encontrarse con el público entrerriano el próximo 14 de agosto con la última función de "El Equilibrista". El actor destacó el Teatro 3 de Febrero, celebró el éxito de la obra y contó que quedan pocas entradas disponibles.
Mauricio Dayub en Paraná será uno de los grandes acontecimientos teatrales del invierno. El reconocido actor regresará el próximo 14 de agosto al Teatro 3 de Febrero para ofrecer la última función de "El Equilibrista", la obra unipersonal que se convirtió en un verdadero fenómeno del teatro argentino y que ya superó las 900 presentaciones y el medio millón de espectadores.
En la previa de su regreso a la capital entrerriana, Dayub dialogó con Elonce y expresó su entusiasmo por volver a actuar en una sala que conoce muy bien y por la respuesta del público local, que una vez más acompañó la propuesta.
El actor también adelantó que la demanda de localidades volvió a ser muy alta y aseguró que quedan pocas entradas disponibles para la función despedida.
Un teatro que siempre lo recibe con los brazos abiertos
Mauricio Dayub no ocultó su admiración por el histórico escenario donde volverá a presentarse y destacó las condiciones que ofrece tanto para los artistas como para el público.
“Es un teatro precioso, son de esos teatros clásicos con una acústica excepcional. Uno se siente un actor griego en ese teatro. Uno ve espectadores por todos lados y se ve muy bien”, expresó al referirse al Teatro 3 de Febrero.
Consultado por la venta anticipada de localidades, el actor señaló: “Sé que quedan pocas en la ticketera y en la boletería. Tengo esa suerte”. Además, reflexionó sobre el vínculo que fue construyendo con el público de Paraná a lo largo de los años y cómo esa relación permitió que regresara en numerosas oportunidades.
Un éxito construido función tras función
Dayub recordó que el crecimiento de la convocatoria fue gradual y que durante muchos años vivió con incertidumbre la venta de entradas antes de cada función.
“Lo mío se fue dando con el tiempo. Antes tenía que preguntar todos los días hasta última hora cómo venía la venta. Por suerte, va muy bien y me pone muy orgulloso porque creo que estoy haciendo más funciones que los actores que admiraba en Paraná. Nunca hubo una compañía que hiciera cuatro o cinco funciones en el Teatro 3 de Febrero. No es tan común hacer tantas funciones”, sostuvo.
El artista atribuyó ese fenómeno al fuerte vínculo que la obra logró establecer con el público, que continúa acompañándola luego de varios años en cartel.
La historia de una obra que superó todas las expectativas
"El Equilibrista" nació como un proyecto profundamente personal y, según reconoció su propio creador, nunca imaginó el impacto que terminaría teniendo en los escenarios argentinos e internacionales.
“La hice (a la obra) para darme un gusto personal. Quería aportarle un granito de arena al teatro argentino haciendo el teatro que a mí más me gustaba y que era exactamente el que menos veía en los escenarios. Es un teatro que no se decía, que no se mostraba, que no se contaba cómo veo la mayoría de los espectáculos habitualmente, sino que lograr hacérselo imaginar al espectador. Cuando uno elige algo así, tiene que intuir que no va a ser lo más popular para la mayoría. Sin embargo, ha sido increíble la coincidencia que he tenido con el gusto del espectador, que estaba esperando algo así”, comentó.
El resultado superó cualquier previsión. La producción recorrió gran parte del país y también cruzó fronteras, consolidándose como una de las obras más exitosas del teatro argentino contemporáneo.
Más de 900 funciones y un público que vuelve a emocionarse
El actor recordó especialmente la celebración por las 900 funciones, realizada en Mendoza, y destacó el carácter colectivo que tuvo ese momento.
“Eso ha hecho que lleguemos a 80 ciudades de la Argentina, siete países y más de 500 mil espectadores. Las 900 funciones nos tocó en un pueblito pequeño de Mendoza que se llama General Alvear. Convocamos actores locales –seis niños y seis mayores-, una banda de cinco músicos, un cantante lírico, un coro de cinco personas e hicimos un festejazo cuando terminó la función”, relató.
También reveló que su agenda ya está completa hasta fin de año y explicó cuál considera que es el principal motivo por el que muchos espectadores deciden volver a verla.
“El espectáculo toca una fibra íntima del espectador que quiere volver para que le suceda lo mismo”, sostuvo. La última función de "El Equilibrista" en Paraná será el 14 de agosto en el Teatro 3 de Febrero. Las entradas pueden adquirirse de manera online a través de Entradaweb o en la boletería del teatro municipal.