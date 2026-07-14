La Defensoría impulsa el plan "Paraná Verde" y ayudará a gestionar el subsidio para garrafas

La Defensoría del Pueblo de Paraná presentó "Paraná Verde", una propuesta destinada a promover una política pública de educación ambiental que trascienda las gestiones de gobierno. La iniciativa fue expuesta en el marco del Programa Urbano Ambiental (PUA) de la Municipalidad y busca reunir a distintos actores de la comunidad para generar conciencia sobre el cuidado del ambiente.

En diálogo con Elonce, el defensor del Pueblo, Lisandro Amavet, explicó que el proyecto apunta a dar continuidad a las acciones que históricamente se desarrollaron en la ciudad.

"La educación ambiental ha sido tratada de manera parcial o discontinuada. Se han hecho muchos esfuerzos, pero no hubo la continuidad necesaria para crear una conciencia ambiental en Paraná y construir una ciudad ambientalmente sustentable", sostuvo.

En ese sentido, remarcó que la propuesta pretende convertirse en una política de Estado.

"Paraná necesita una política de educación ambiental que trascienda las gestiones y que involucre a universidades, escuelas, vecinales, recuperadores urbanos, organizaciones ambientales y organismos públicos", afirmó.

"Queremos coordinar todas las energías que ya existen"

Amavet señaló que la Defensoría pretende asumir un rol articulador entre los distintos sectores que ya trabajan en la temática.

"Proponemos que la Defensoría coordine todas esas energías que ya existen en la ciudad. Hay muchas organizaciones que vienen trabajando hace años, pero muchas veces lo hacen de manera aislada y se pierde ese esfuerzo", expresó.

El proyecto contempla la realización de cursos, talleres, conferencias y otras instancias de formación destinadas principalmente a estudiantes de nivel primario y secundario.

"Creemos que es mejor trabajar con los chicos porque las infancias aprenden más rápido y después trasladan esos hábitos a sus familias", indicó.

Además, aclaró que se trata de una propuesta a largo plazo.

"No es un proyecto de un día para otro ni para un año. Está pensado para varios años y para que exceda una gestión de gobierno", remarcó.

El desafío del tratamiento de los residuos

Consultado sobre las principales problemáticas ambientales de la ciudad, Amavet volvió a poner el foco en la gestión de los residuos.

"El principal problema sigue siendo el volcadero. Muchas veces creemos que el problema termina cuando sacamos la basura a la calle, pero ahí recién empieza la responsabilidad colectiva", señaló.

El defensor consideró que uno de los principales desafíos pasa por generar hábitos de separación de residuos en origen.

"Tenemos que aprender a separar lo húmedo de lo seco, distinguir lo reciclable y comprender cómo funciona el tratamiento de los residuos. Todo eso requiere educación ambiental", afirmó.

Amavet también fue consultado por la decisión de retirar los contenedores destinados a la separación de residuos.

"Hay que hacer los mayores esfuerzos por crear la conciencia para que la ciudadanía entienda que es una problemática de todos y una responsabilidad ciudadana".

Respecto a la recolección diferenciada, opinó que debe sostenerse en el tiempo.

"No le echaría la culpa a los vecinos. Este tipo de políticas necesitan continuidad. Si permanentemente cambiamos las reglas, también generamos desconfianza. Lo importante es dar herramientas para que la ciudadanía pueda involucrarse", manifestó.

Subsidio para garrafas

Durante la entrevista, Amavet también confirmó que la Defensoría acompañará a los vecinos que necesiten realizar el trámite para acceder al subsidio nacional destinado a la compra de garrafas.

"Paraná Verde": una propuesta para impulsar el cuidado ambiental

"Nos preocupa la poca cantidad de personas que se inscribieron. Estamos convencidos de que mucha gente necesita ese beneficio y, por eso, desde la Defensoría vamos a ayudar a quienes tengan dificultades para realizar el trámite", explicó.

El funcionario adelantó que el organismo difundirá los mecanismos de atención para asistir a quienes no puedan completar la gestión de manera digital.

"Vamos a publicar las modalidades de atención e incluso analizamos abrir algunos turnos por la tarde para facilitar el acceso de quienes trabajan durante la mañana", concluyó.