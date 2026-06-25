La Defensoría del Pueblo de Paraná cumplió 23 años y renovó su compromiso con los vecinos

La Defensoría del Pueblo de Paraná celebró este jueves 23 años desde su creación, una fecha que coincidió con el 213º aniversario de la elevación de Paraná a Villa. En ese marco, el defensor del Pueblo, Lisandro Amavet, y el defensor del Pueblo adjunto, Fernando Veiga, destacaron la importancia de la institución como herramienta para garantizar los derechos de los ciudadanos y remarcaron el desafío de seguir acercándola a la comunidad.

La institución, creada en 2003, es la única Defensoría del Pueblo municipal de Entre Ríos y recibe diariamente consultas, reclamos y propuestas de vecinos de Paraná y, en muchos casos, también de localidades cercanas.

"Muy contentos porque es una institución muy de cara a la ciudadanía paranaense que hace 23 años abría sus puertas y que es la única Defensoría del Pueblo que tiene la provincia de Entre Ríos. Es una herramienta muy importante de la que los vecinos se van apropiando para poder hacer planteos, reclamos y propuestas", expresó Amavet a Elonce.

Una institución para proteger los derechos ciudadanos

El defensor del Pueblo sostuvo que uno de los principales objetivos es que cada vez más vecinos conozcan la función del organismo y sepan que cuentan con una institución independiente y gratuita para canalizar sus inquietudes.

"Tratamos de que sea una institución muy cercana a los vecinos. Es muy importante poder acercarle la Defensoría al vecino para que la sienta más cerca, para que sepa cuáles son sus derechos y pueda ejercerlos", afirmó.

Amavet también valoró el trabajo realizado por quienes lo precedieron al frente de la institución. "A lo largo de la historia, los distintos defensores que fueron pasando le dieron un ímpetu que hoy tiene un reconocimiento en la sociedad. Para nosotros es muy importante que el vecino sienta la Defensoría como una herramienta para ejercer sus derechos", manifestó.

Transporte y salud, los reclamos más frecuentes

Por su parte, Fernando Veiga explicó que las consultas vinculadas al transporte público y a las prestaciones de salud son actualmente las problemáticas que más ocupan a la Defensoría. "Actualmente el tema del transporte público es un tema que nos tiene muy ocupados. Estamos prestando mucha atención y recibiendo muchos reclamos", indicó.

El defensor adjunto también advirtió sobre las dificultades que enfrentan muchos afiliados para acceder a tratamientos, medicamentos y prestaciones médicas. "El tema de las obras sociales en relación al cumplimiento de las prestaciones, a que los ciudadanos tengan respuesta sobre tratamientos y reconocimiento de medicamentos, también es un tema que la Defensoría hoy está tomando con mucha energía porque, lamentablemente, muchas veces, especialmente las personas mayores, no encuentran respuestas desde las instituciones de salud", explicó.

En ese sentido, agregó: "La Defensoría del Pueblo garantiza el derecho de acceso a la salud y en eso estamos. Es uno de los temas que más nos preocupan, junto con el transporte".

Atención gratuita y mediación comunitaria

Las autoridades recordaron que cualquier vecino de Paraná puede acercarse a la Defensoría para realizar consultas o reclamos de manera gratuita. Además, remarcaron que el organismo también recibe presentaciones de habitantes del área metropolitana y de otras ciudades de la provincia cuando las problemáticas lo requieren. "Es totalmente gratuito. Tenemos profesionales y gente muy comprometida que trabaja en la Defensoría. Muchas veces también recibimos vecinos del Gran Paraná e incluso de Villaguay, Diamante o La Paz por cuestiones vinculadas a prestaciones de salud, PAMI o multas de tránsito", explicó Amavet.

Además, destacaron el funcionamiento del Centro de Mediación Comunitaria, un espacio destinado a resolver conflictos entre vecinos de manera voluntaria. "Es muy importante señalar que la Defensoría del Pueblo de Paraná cuenta con su Centro de Mediación Comunitaria. Es un orgullo para nosotros que forme parte de la institución. Recibe e interviene ante dificultades entre vecinos y el servicio es voluntario, gratuito y ad honorem por parte de todos los mediadores y mediadoras comunitarias que lo integran", señaló Veiga.

El desafío de seguir creciendo

En el marco del aniversario, Amavet aseguró que uno de los principales objetivos de la gestión es continuar fortaleciendo la presencia de la Defensoría en los barrios y lograr que cada vez más ciudadanos conozcan las herramientas que tienen a disposición. "El mayor desafío es seguir haciendo conocer la institución, que más vecinos se puedan apropiar de esta herramienta, que sepan cuáles son sus derechos y cómo ejercerlos. Todo nuestro granito de arena tiene que ver con vivir en una sociedad más justa. Si podemos lograrlo, vamos a haber cumplido nuestro fin", sostuvo.

Finalmente, ambos funcionarios renovaron la invitación para que los vecinos utilicen la Defensoría cuando necesiten asesoramiento o acompañamiento. "Que se acerquen, que sigan creyendo en la Defensoría. La Defensoría está para protegerlos y para tratar de que se cumplan sus derechos", expresó Amavet.

Veiga concluyó con un mensaje similar: "La Defensoría está abierta a toda la comunidad y a toda la ciudadanía".