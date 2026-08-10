Paraná reforzó la asistencia a personas en situación de calle: “A veces los refugios no alcanzan”

Ante el regreso de las bajas temperaturas, la Municipalidad de Paraná reforzó el operativo destinado a asistir a personas en situación de calle. Las acciones incluyen recorridas nocturnas, alojamiento, alimentación y acompañamiento sanitario y psicológico.

Elonce dialogó con Enrique Ríos, secretario de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Paraná, quien explicó cómo funciona el esquema ante el frío y advirtió que la cantidad de personas que necesitan asistencia continúa creciendo.

“Desde el principio de este invierno hemos diseñado un esquema y un protocolo de acción que tiene que ver fundamentalmente con fortalecer el refugio de calle Belgrano”, señaló Ríos. El espacio aloja de manera estable a 38 personas.

Los refugios disponibles en Paraná

Según precisó el funcionario, quienes permanecen en el lugar reciben una atención integral. “Tienen asistencia profesional, psicológica y sanitaria, acompañamiento con la comida, un lugar donde duermen y diferentes actividades para poder reinsertarlos en su proyecto de vida”, explicó.

El dispositivo se completa con el Centro para Adultos Mayores Teresa de Calcuta, ubicado en Parera y Don Bosco, y la Casa de la Mujer, destinada principalmente a mujeres con niños. Durante el invierno también funciona un espacio transitorio en Defensa Civil.

“Tenemos un equipo de calle que recorre y hace rondas nocturnas. A veces encontramos personas que circunstancialmente están en situación de calle, tratamos de persuadirlas y las alojamos en este lugar”, indicó el secretario.

Advierten que aumentaron los casos

La Municipalidad también colabora con el refugio de Cáritas ubicado en calle Misiones. Sin embargo, Ríos reconoció que la capacidad disponible puede resultar insuficiente cuando las bajas temperaturas coinciden con jornadas de lluvia.

“A veces estos espacios no alcanzan, más aún cuando tenemos un fenómeno meteorológico y lluvias, donde las personas necesitan necesariamente un lugar”, sostuvo. Ante esa situación, el municipio solicitó acompañamiento provincial para ampliar las posibilidades de alojamiento.

Refugio de la Municipalidad de Paraná.

El funcionario también advirtió que cambió el perfil de las personas en situación de calle. “Antes eran personas vinculadas directamente con la salud mental y el consumo problemático. Hoy vemos muchos ancianos, familias que no pueden pagar sus alquileres y jóvenes”, describió.

Más de 300 personas en la zona céntrica

Ríos estimó que existen más de 300 personas en estas condiciones dentro del radio céntrico de Paraná, aunque aclaró que es difícil establecer una cifra precisa debido a la movilidad y a la aparición de casos no registrados.

“Nos llegan noticias de personas que no tenemos registradas”, afirmó. En algunas oportunidades, el equipo municipal toma conocimiento de estas situaciones mediante avisos realizados por vecinos.

Finalmente, el secretario remarcó la necesidad de combinar la respuesta inmediata con medidas sostenidas. “Hoy es una obligación atender la emergencia, pero es un deber como Estado planificar políticas públicas destinadas a desterrar esta situación, porque si no siempre vamos a estar atendiendo la emergencia”, concluyó.