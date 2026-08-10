Un control en Concordia descubrió 212 kilos de marihuana enviados en encomiendas

Un total de 212 kilos de marihuana fue descubierto dentro de diferentes encomiendas durante controles efectuados sobre la Ruta Nacional 14. Los procedimientos comenzaron en Concordia y derivaron en cinco detenciones realizadas en distintas provincias.

La droga era transportada mediante servicios de paquetería y fue detectada por integrantes del Escuadrón 4. A partir de los hallazgos, investigadores especializados rastrearon a los remitentes y destinatarios de los envíos.

Con autorización judicial se realizaron entregas vigiladas, una modalidad que consiste en permitir que los paquetes continúen su recorrido bajo seguimiento para identificar a quienes intentan recibirlos. También se concretaron allanamientos en los domicilios vinculados con la investigación.

El cargamento más importante

El primero de los procedimientos permitió encontrar 160 kilos y 758 gramos de cannabis distribuidos en ocho paquetes postales enviados bajo una misma guía. Habían partido desde Puerto Piray, Misiones, con destino declarado en Perito Moreno, Santa Cruz.

Durante el seguimiento se descubrió que las personas investigadas habían cambiado la sucursal y la provincia donde pretendían retirar las encomiendas. El cargamento fue finalmente localizado en Loma Hermosa, provincia de Buenos Aires.

Como resultado de esa intervención fueron detenidas dos personas. Las autoridades también secuestraron un vehículo y un teléfono celular que serán analizados dentro de la causa.

Otros dos envíos detectados

El segundo operativo comenzó cuando “Loki”, un perro entrenado para detectar estupefacientes, marcó dos paquetes que contenían 32 kilos y 535 gramos de marihuana. La investigación se extendió hasta Puerto Piray y Pico Truncado, donde fueron detenidas otras dos personas.

Un tercer hombre quedó vinculado al expediente y recibió una prohibición de salida del país. Durante los procedimientos también quedaron secuestrados otro vehículo y un celular.

El último cargamento estaba compuesto por 19 kilos y 350 gramos distribuidos en dos encomiendas enviadas desde Wanda, Misiones, hacia Neuquén capital. El destinatario fue detenido y su teléfono quedó incorporado como evidencia. Las medidas fueron ordenadas por el Juzgado Federal de Concordia, que continúa con la investigación.