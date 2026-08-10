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Policiales Durante la madrugada

Concordia: descubrieron a un hombre sobre un poste y a otro alertándolo desde abajo

El joven, de 27 años, fue descubierto en la zona de Ruta 4, entre calles 320 y 330. Otro hombre de 37 años estaba debajo del poste y habría cumplido la función de advertirle sobre la presencia de otras personas.

10 de Agosto de 2026
Imagen ilustrativa.
Imagen ilustrativa.

El joven, de 27 años, fue descubierto en la zona de Ruta 4, entre calles 320 y 330. Otro hombre de 37 años estaba debajo del poste y habría cumplido la función de advertirle sobre la presencia de otras personas.

Un hombre de 27 años fue detenido durante la madrugada del domingo en Concordia, luego de ser encontrado trepado a un poste del alumbrado público. Quedó acusado de una presunta tentativa de hurto.

 

El episodio ocurrió en la madrugada del lunes en inmediaciones de Ruta 4, entre calles 320 y 330. Personal de la Comisaría Octava se encontraba recorriendo ese sector cuando intervino ante una situación registrada en la vía pública.

 

En un primer momento, los agentes identificaron a un hombre de 37 años que permanecía debajo de la estructura. Mientras realizaban ese procedimiento, observaron a una segunda persona sobre el poste de iluminación.

 

La intervención junto al poste

 

Al advertir la presencia del joven trepado, los agentes se acercaron y solicitaron que descendiera. Posteriormente comunicaron lo ocurrido a la fiscalía en turno para determinar las medidas correspondientes.

 

Según la hipótesis incorporada a las actuaciones, el hombre que permanecía abajo habría tenido la función de alertar al joven ante la llegada de personas o vehículos. Esa presunta participación todavía forma parte de la investigación.

 

 

No se informó qué elementos intentaba retirar el detenido ni si el poste sufrió daños. Tampoco se indicó que se hubiera producido una interrupción en el servicio de alumbrado de esa zona de Concordia.

 

La decisión de la Fiscalía

 

La fiscal Natalia Conti dispuso que el hombre de 27 años quedara detenido por el supuesto delito de tentativa de hurto. El joven fue trasladado y quedó a disposición de la Justicia.

 

Respecto del hombre de 37 años, se ordenó su identificación y vinculación a las actuaciones. No quedó detenido, aunque deberá responder ante cualquier requerimiento relacionado con la causa.

 

La investigación continuará para reconstruir lo sucedido y determinar la participación de ambos hombres. También se buscará establecer qué pretendía sustraer el joven del poste ubicado en ese sector de Concordia.

Temas:

Concordia Poste Robo
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