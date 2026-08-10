Aumentaron las multas en Santa Fe: cuánto cuesta cada infracción

Las multas en Santa Fe aumentaron durante agosto tras la actualización de la Unidad Fija establecida por la Municipalidad de la capital provincial. El parámetro utilizado para calcular las sanciones pasó a valer $2.092.

La Unidad Fija se determina tomando como referencia el precio de un litro de nafta súper de YPF en el Automóvil Club Argentino de Santa Fe. Durante 2026 acumuló cuatro actualizaciones y una suba aproximada del 23%.

Cada infracción cuenta con un monto mínimo y otro máximo, mientras que el valor definitivo es establecido por el Tribunal de Faltas. En determinadas contravenciones también se permite acceder a un importe reducido mediante el pago voluntario.

Cuánto cuestan las infracciones de tránsito

Cruzar un semáforo en rojo tiene un pago voluntario de $317.984, mientras que la sanción puede ubicarse entre $397.480 y $2.301.200. Por superar hasta 20 kilómetros por hora la velocidad permitida, los valores van desde $198.740 hasta $1.987.400.

Las multas en Santa Fe por excesos de entre 20 y 40 kilómetros por hora oscilan entre $313.800 y $3.138.000, con un pago voluntario de $251.040. Cuando se supera el límite en más de 40 kilómetros por hora, la sanción puede alcanzar los $4.602.400.

Estacionar sin registrar tiene un pago voluntario de $25.104, mientras que otras faltas de estacionamiento pueden llegar a $313.800. Las infracciones por alcoholemia o narcolemia tienen un mínimo de $397.480 y un máximo de $3.974.800.

Ruidos molestos y residuos en la calle

Arrojar residuos en la vía pública puede generar una sanción de entre $167.360 y $1.673.600. En estos casos, el importe previsto para el pago voluntario quedó fijado en $133.888.

La publicidad no autorizada tiene multas de entre $523.000 y $5.230.000. La colocación de elementos prohibidos en espacios públicos, en tanto, puede sancionarse con montos que van desde $167.360 hasta $1.673.600.

Entre las multas en Santa Fe más elevadas aparecen las correspondientes a ruidos molestos: el pago voluntario asciende a $836.800 y el rango general se ubica entre $1.046.000 y $6.276.000.