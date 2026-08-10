Estudiante denunció que su celular explotó sin estar cargando y perdió casi todas sus pertenencias

Una estudiante denunció que su celular explotó mientras estaba apoyado sobre la cama y provocó un incendio que destruyó casi por completo su departamento. El episodio ocurrió en la zona de las calles 7 y 55, en La Plata.

Abril, quien estudia Derecho, contó que se encontraba en el baño cuando escuchó ruidos extraños dentro de la vivienda. En un primer momento creyó que alguien había ingresado con intenciones de robar.

Cuando salió para comprobar qué sucedía, encontró la cama envuelta en llamas y advirtió que el fuego avanzaba rápidamente. Ante esa situación, tomó a su gato y abandonó el inmueble para pedir ayuda.

Los vecinos intentaron contener las llamas

Varias personas que se encontraban en las inmediaciones acudieron para asistirla e intentaron combatir el fuego con agua mientras aguardaban la llegada de los bomberos.

Pese a la intervención, el incendio afectó prácticamente todo el departamento y ocasionó importantes pérdidas materiales. La joven salió ilesa y actualmente permanece alojada en la casa de su jefa mientras busca otro lugar donde vivir.

📱 La batería de un celular provocó un incendio en un departamento de 7 entre 55 y 56, en La Plata, y una estudiante de Derecho perdió todas sus pertenencias. 🚒 Los bomberos controlaron el fuego y no hubo heridos, aunque el departamento quedó destruido. Sus amigas lanzaron una… pic.twitter.com/aa4NWp87fq — Agencia DIB (@AgenciaDib) August 6, 2026

Según su relato, el celular no estaba conectado a un cargador ni había presentado previamente problemas de temperatura. Se trataba de un iPhone 14 Pro que había comprado en marzo del año anterior.

Esperan el resultado de las pericias

“Estaba original, con la batería original, nunca la cambié. Tenía 83% de condición de batería, no se sobrecalentaba y no estaba cargando”, explicó Abril durante una entrevista televisiva.

Tras dimensionar las consecuencias del incendio, la estudiante comenzó a evaluar posibles acciones legales contra el fabricante. También manifestó su preocupación por lo que podría haber ocurrido si tenía el dispositivo en la mano.

Hasta el momento, no está confirmado oficialmente que la batería del celular haya iniciado el fuego. Los peritos deberán determinar el punto de origen y establecer si existe una relación entre el aparato y los daños ocasionados en la vivienda.