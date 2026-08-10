Programa Acompañamiento Social: beneficiarios volverán a cobrar $78.000 en agosto

Los titulares del Programa Acompañamiento Social volverán a cobrar $78.000 durante agosto de 2026. El monto se mantiene sin modificaciones respecto de los meses anteriores y no tendrá aumentos ni actualizaciones en este período.

La asistencia está destinada a un grupo específico de personas que formaban parte del antiguo Potenciar Trabajo.

Acompañamiento Social está orientado a beneficiarios que, por sus condiciones sociales y económicas, presentan mayores dificultades para incorporarse al mercado laboral.

Los principales grupos alcanzados son las personas de 50 años o más en situación de vulnerabilidad social. También incluye a mujeres con cuatro o más hijos menores de 18 años.

Cuando el Gobierno nacional reorganizó Potenciar Trabajo en 2024, estos beneficiarios fueron incorporados automáticamente al nuevo programa. Por ese motivo, no debieron realizar una nueva inscripción para seguir percibiendo la asistencia.

Si bien el programa es administrado por el Ministerio de Capital Humano, los pagos se realizan a través de ANSES. El organismo se encarga de acreditar el dinero todos los meses en la cuenta bancaria de los beneficiarios.

El pago se realiza de manera mensual y bajo la misma modalidad que se utiliza para otras prestaciones sociales. Los titulares no deben hacer ningún trámite adicional ni volver a inscribirse. Mientras continúen cumpliendo con las condiciones establecidas por la normativa vigente, el beneficio se acreditará de forma automática.

El Gobierno confirmó la continuidad del programa mediante una resolución oficial. De esa manera, Acompañamiento Social seguirá vigente hasta 2028, siempre que los beneficiarios mantengan los requisitos exigidos.

Quienes quieran verificar la fecha de cobro o consultar el estado de la prestación deben ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Hasta cuándo seguirá vigente el Programa Acompañamiento Social

El Ministerio de Capital Humano extendió la duración del programa mediante la Resolución 90/2026, que amplió su vigencia de 24 a 48 meses.

De esta manera, Acompañamiento Social continuará funcionando, en principio, hasta abril de 2028.

No obstante, para permanecer dentro del programa será necesario seguir cumpliendo con los requisitos exigidos por la normativa. En caso de dejar de reunir las condiciones previstas, el beneficio podrá ser dado de baja.