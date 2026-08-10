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Sociedad Nueva regulación del transporte automotor

Colectivos nacionales: simplificaron el trámite para modificar recorridos y frecuencias

Transporte aprobó un nuevo procedimiento para modificar recorridos, frecuencias y parámetros de servicios de colectivos nacionales. La resolución no dispone cambios inmediatos en las líneas.

10 de Agosto de 2026
Actualizan sistema para modificar recorridos y frecuencias de colectivos nacionales
Actualizan sistema para modificar recorridos y frecuencias de colectivos nacionales

Transporte aprobó un nuevo procedimiento para modificar recorridos, frecuencias y parámetros de servicios de colectivos nacionales. La resolución no dispone cambios inmediatos en las líneas.

El Gobierno nacional estableció un nuevo procedimiento para la modificación de recorridos, frecuencias y otros parámetros operativos de los servicios de colectivos de jurisdicción nacional, según una resolución publicada este lunes en el Boletín Oficial.

 

La medida quedó formalizada mediante la Resolución 55/2026 de la Secretaría de Transporte y tiene como objetivo establecer el marco administrativo bajo el cual podrán tramitarse cambios en los servicios alcanzados por la regulación nacional.

 

La resolución no dispone cambios inmediatos en los recorridos ni en las frecuencias de los colectivos. En cambio, define el mecanismo que deberá utilizarse para gestionar eventuales modificaciones cuando estas sean solicitadas o resulten necesarias.

 

La normativa establece los criterios y mecanismos para la modificación de parámetros operativos de los servicios de transporte automotor de pasajeros de jurisdicción nacional, entre ellos recorridos y frecuencias.

 

El texto prevé la posibilidad de tramitar cambios vinculados a cuestiones operativas, de tránsito o de seguridad vial que afecten la prestación de los servicios.

Asimismo, contempla procedimientos diferenciados según el tipo de modificación, con el objetivo de encuadrar administrativamente cada caso conforme a su alcance.

 

Aplicación para los usuarios

Para los pasajeros, la resolución establece el marco normativo bajo el cual podrán tramitarse futuras modificaciones, pero no introduce cambios concretos en líneas o servicios específicos.

 

En ese sentido, cualquier modificación de recorrido o frecuencia deberá ser implementada posteriormente a través del procedimiento previsto y comunicada en cada caso particular.

 

La normativa alcanza únicamente a los servicios de jurisdicción nacional, por lo que no implica cambios en los colectivos que dependen de autoridades provinciales o municipales.

 

La Secretaría de Transporte señaló que la actualización del esquema busca adecuar los procedimientos administrativos a las necesidades operativas del sistema de transporte.

Temas:

colectivos Transporte público Secretaría de Transporte recorridos de colectivos frecuencias
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