Fuerte advertencia de Brasil a Milei por sus ataques a Lula: “Hay que parar las agresiones”

La advertencia de Brasil a Milei por sus ataques a Lula llegó de parte del canciller Mauro Vieira, quien reclamó un cambio de actitud para normalizar la relación bilateral. El planteo se conoció después de que el Presidente replicara fuertes críticas de un congresista estadounidense.
La advertencia de Brasil a Milei por sus ataques a Lula profundizó la tensión diplomática entre los dos principales socios del Mercosur. El canciller brasileño, Mauro Vieira, reclamó al Gobierno argentino que modifique su postura y cese las críticas contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva como condición para avanzar en la normalización del vínculo bilateral.
“Hay que parar las agresiones”, afirmó Vieira al referirse a las declaraciones realizadas por Javier Milei contra Lula y otras instituciones brasileñas. El funcionario consideró estratégica la relación entre ambos países, aunque reconoció que los enfrentamientos políticos y los cruces públicos dificultaron el diálogo durante los últimos meses.
El canciller sostuvo que Brasil espera señales concretas de Buenos Aires para recomponer la relación. Además, rechazó las acusaciones provenientes del Gobierno argentino acerca de una supuesta intervención brasileña en asuntos políticos internos del país.
Milei replicó fuertes críticas contra Lula
El reclamo de Vieira se produjo en medio de un nuevo episodio protagonizado por Milei en las redes sociales. El mandatario argentino replicó cuestionamientos del congresista republicano estadounidense Carlos A. Giménez contra Lula.
“En el Congreso de Estados Unidos sabemos que Lula da Silva, en Brasil, es un criminal comunista corrupto y convicto, al igual que Díaz-Canel en Cuba, Ortega en Nicaragua y Delcy en Venezuela. La única diferencia es que aún no ha logrado convertir a Brasil en una dictadura socialista”, escribió Giménez en X.
El legislador también acusó al presidente brasileño de respaldar gobiernos autoritarios de América Latina y afirmó que debía “rendir cuentas”. Milei compartió una publicación que recogía esas declaraciones y agregó un breve comentario: “UPs!”.
Brasil rechazó las acusaciones argentinas
Desde Brasilia cuestionaron además las afirmaciones sobre una supuesta participación del gobierno de Lula en la política interna argentina. Vieira negó esa interpretación y defendió la actuación de su país frente a las acusaciones formuladas desde Buenos Aires.
El Gobierno brasileño considera que la recuperación del diálogo requiere una modificación en el tono utilizado por la administración de Milei. El planteo apunta no solamente a los cuestionamientos dirigidos contra Lula, sino también a las críticas hacia instituciones del país vecino.
La controversia se desarrolló después de varios episodios que deterioraron progresivamente el vínculo entre los gobiernos. Las profundas diferencias ideológicas entre Milei y Lula derivaron en sucesivos cruces públicos, aunque ambos países mantienen una estrecha relación económica, comercial e institucional.
Brasil redujo su representación diplomática
La tensión tuvo recientemente consecuencias diplomáticas concretas. El gobierno de Lula resolvió reducir el nivel de su representación en Argentina y determinó que el vínculo quedara administrado mediante un encargado de negocios.
En ese contexto, se resolvió que el embajador brasileño Julio Bitelli no regresara a Buenos Aires. La decisión llegó luego de nuevas declaraciones de Milei contra el mandatario brasileño y significó otra señal del deterioro que atraviesa la relación.
Argentina decidió no responder con una medida equivalente. El canciller Pablo Quirno confirmó que el Gobierno nacional no adoptaría una represalia diplomática y mantendría su representación en los términos existentes.
El pedido para recomponer la relación bilateral
El planteo realizado ahora por Vieira estableció cuál es la principal condición política que Brasil espera de Argentina para comenzar a reducir las tensiones: el cese de los ataques públicos contra Lula y las instituciones brasileñas.
Más allá de las diferencias entre los gobiernos, ambos países mantienen intereses económicos y políticos de gran relevancia. Brasil es uno de los principales socios comerciales de Argentina y los dos Estados integran el Mercosur, además de compartir distintos espacios de cooperación regional.
El futuro inmediato de la relación dependerá de las señales que puedan surgir desde Buenos Aires y Brasilia. Por el momento, el reclamo público del canciller brasileño volvió a exhibir la profundidad del conflicto: “Hay que parar las agresiones”, advirtió Vieira mientras Brasil espera un cambio de actitud del Gobierno argentino para avanzar hacia una normalización del vínculo.