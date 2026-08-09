Patronato empató con Colegiales 2 a 2 como visitante y sigue en zona de descenso

REDACCIÓN ELONCE
Patronato empató 2 a 2 con Colegiales por la 24ª fecha de la Primera Nacional. Maximiliano Rueda convirtió los dos goles del Rojinegro, que estuvo en ventaja, sufrió la remontada del local y rescató un punto, aunque continúa en zona de descenso.
Patronato empató con Colegiales 2 a 2 este domingo en el estadio Libertarios Unidos de Munro, por la 24ª fecha de la Zona B de la Primera Nacional. Maximiliano Rueda fue la figura del conjunto entrerriano al convertir los dos goles de un equipo que volvió a sumar, pero acumuló diez encuentros sin victorias.
El Rojinegro había conseguido ponerse en ventaja sobre el cierre del primer tiempo con el primer tanto de Rueda, pero Colegiales reaccionó en el complemento: Facundo Rivero igualó de penal y Mauro Albertengo dio vuelta el marcador. Cuando el panorama se había complicado para el visitante, nuevamente apareció el lateral para establecer el 2 a 2 definitivo.
El punto dejó a Patronato con 24 unidades y todavía en zona de descenso directo. El equipo entrerriano mostró una mejor imagen respecto de presentaciones anteriores y generó oportunidades para convertir, aunque no pudo conseguir el triunfo que necesitaba para comenzar a salir de la parte más comprometida de la tabla.
Rueda puso en ventaja al Rojinegro
Patronato comenzó con intensidad y generó tres situaciones claras durante los primeros diez minutos. Franco Soldano, Brandon Cortés y luego el propio mediocampista chileno mediante un tiro libre estuvieron cerca de abrir el marcador, pero el arquero Emilio Di Fulvio y la falta de precisión mantuvieron el cero.
A los 19 minutos llegó otra oportunidad importante. Cortés habilitó a Diego Díaz, quien quedó mano a mano con Di Fulvio, pero cayó cuando intentaba superar al arquero y no consiguió definir. Colegiales también respondió mediante Leonardo González, cuyo remate terminó desviado.
El visitante volvió a acercarse a los 33, cuando Di Fulvio respondió primero ante Díaz y luego tapó el remate de Soldano en el rebote. La insistencia finalmente tuvo premio a los 42 minutos: Díaz cedió hacia la derecha y Rueda sacó un remate bajo y cruzado para establecer el 1 a 0.
Colegiales reaccionó en el complemento
Antes del descanso, Colegiales estuvo cerca de empatar. Rueda apareció para cerrar una llegada de Franco Hanashiro y Alan Sosa realizó una gran intervención ante un cabezazo de Elías Ocampo. Patronato consiguió resistir y llegó al entretiempo con la ventaja mínima.
Sin embargo, apenas comenzado el segundo tiempo, un remate impactó en el brazo de Augusto Picco y el árbitro Juan Loustau sancionó penal. Rivero se hizo cargo de la ejecución y convirtió el 1 a 1 con un potente disparo, pese a que Sosa adivinó la dirección.
Patronato respondió con tres aproximaciones consecutivas, aunque no logró recuperar inmediatamente la ventaja. Poco después sufrió la salida por lesión de Cortés, uno de sus jugadores más destacados, y Juan Salas ingresó en su reemplazo.
Rueda volvió a aparecer para rescatar un punto
Colegiales encontró espacios y comenzó a complicar especialmente mediante Albertengo. A los 19 minutos, una salida larga de Di Fulvio encontró mal parada a la defensa visitante: el delantero superó a Franco Meritello y definió cruzado ante Sosa para establecer el 2 a 1.
El golpe obligó al Rojinegro a adelantarse. Soldano probó desde afuera del área y exigió nuevamente a Di Fulvio, que respondió con una buena intervención. Patronato empujaba en busca de una igualdad que llegó pocos minutos después.
A los 25, Salas recuperó una pelota y habilitó a Rueda, quien apareció esta vez desde la izquierda y remató de zurda desde afuera del área. Un pique complicó al arquero local y la pelota terminó en la red para el 2 a 2. Fue el segundo tanto del lateral en el partido y su quinto gol en el campeonato.
Patronato no pudo cortar la racha
Después de la igualdad, Colegiales tuvo una oportunidad muy clara mediante Nicolás Toloza, que remató por encima del travesaño desde una posición favorable. Con el paso de los minutos, el encuentro perdió ritmo entre modificaciones, interrupciones y menor precisión de ambos equipos.
Sobre el cierre, Patronato tuvo una doble oportunidad para quedarse con la victoria. Facundo Heredia remató desde el sector izquierdo del área y Franco Malagueño desvió al córner. Desde esa pelota parada llegó un cabezazo de Meritello que salió junto al poste.
El empate terminó siendo definitivo y Patronato alcanzó los diez partidos consecutivos sin ganar. Con 24 puntos, el conjunto entrerriano continúa en zona de descenso directo y deberá seguir buscando una reacción para escapar del fondo. En la próxima fecha tendrá otro compromiso exigente: visitará a Colón de Santa Fe el próximo sábado.