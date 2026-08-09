Boca presentó a Énner Valencia: firmó hasta diciembre de 2027 y ya está a disposición del DT

Boca presentó a Énner Valencia como nuevo refuerzo y confirmó que el delantero ecuatoriano firmó contrato hasta el 31 de diciembre de 2027. El atacante de 36 años, que viene de disputar el último Mundial con su selección, quedó a disposición del cuerpo técnico encabezado por Rodolfo Arruabarrena.

El delantero llegó al Xeneize después de finalizar su etapa en Pachuca de México, donde durante la última temporada convirtió ocho goles en 22 encuentros. Su incorporación le aportará al entrenador una alternativa de amplia experiencia para el ataque.

Valencia arribó con una extensa trayectoria internacional y con el antecedente de haber representado a Ecuador en tres Copas del Mundo. Además, con 49 tantos, se convirtió en el máximo goleador histórico de su selección.

La extensa trayectoria del nuevo delantero de Boca

A lo largo de su carrera, Valencia vistió las camisetas de Emelec, West Ham United, Everton, Fenerbahçe, Internacional de Porto Alegre, Tigres y Pachuca, antes de concretar su llegada al fútbol argentino.

Durante su recorrido profesional obtuvo nueve títulos y convirtió más de 190 goles a nivel clubes, además de aportar cerca de 70 asistencias. Su trayectoria incluyó experiencias en Ecuador, Inglaterra, México, Turquía y Brasil.

Uno de sus períodos más destacados ocurrió después de cumplir los 30 años. En Fenerbahçe de Turquía, donde permaneció entre 2020 y 2023, anotó 59 goles en 116 encuentros.

Sus números antes de llegar al Xeneize

Posteriormente se incorporó a Internacional de Porto Alegre, donde marcó 31 tantos en un centenar de partidos. Luego regresó a Pachuca, institución en la que cerró su última etapa antes de quedar con el pase en su poder.

En su paso más reciente por el conjunto mexicano convirtió ocho goles en 22 presentaciones. En total, acumuló 27 tantos en 49 partidos con los Tuzos.

Según las estadísticas de su trayectoria, Valencia disputó 699 encuentros y marcó 236 goles. Pese a sus 1,77 metros de altura, se caracterizó por desenvolverse como delantero de referencia, con capacidad para jugar de espaldas, participar del juego aéreo y definir dentro del área.

Récord con Ecuador y experiencia mundialista

El atacante también construyó una extensa carrera con la selección de Ecuador. Participó en tres Mundiales y cinco ediciones de la Copa América, además de alcanzar el récord histórico de 49 goles con la camiseta de su país.

Valencia tuvo una actuación especialmente destacada durante el Mundial de Qatar 2022, cuando convirtió tres goles. Aquella participación generó incluso elogios de Juan Román Riquelme.

En 2023, cuando el ecuatoriano acababa de incorporarse a Internacional de Porto Alegre, Riquelme lo había definido como “la figura del Mundial” en Ecuador.

Una nueva alternativa para Arruabarrena

Su llegada le permitirá a Rodolfo Arruabarrena sumar experiencia y variantes ofensivas para afrontar el Torneo Clausura y los compromisos que tendrá Boca durante los próximos meses.

El Xeneize viene de igualar 1-1 frente a Vélez por la cuarta fecha del Clausura y busca mejorar su rendimiento para acercarse a los primeros lugares tanto de su zona como de la tabla anual.

Con el contrato firmado hasta finales de 2027 y completados los pasos correspondientes a su incorporación, Énner Valencia quedó a disposición del cuerpo técnico. Ahora, la expectativa estará puesta en cuándo podrá realizar sus primeros entrenamientos junto al plantel y cuál será el partido elegido para su debut oficial con la camiseta de Boca. (fuente TN)