Milei volvió a apuntar contra Lula y respaldó las duras críticas de un congresista de EEUU

Javier Milei volvió a apuntar contra Lula da Silva y profundizó el enfrentamiento político con el mandatario brasileño al replicar en sus redes sociales un duro mensaje publicado por el congresista republicano estadounidense Carlos A. Giménez. El legislador lanzó fuertes acusaciones contra el presidente de Brasil y el jefe de Estado argentino decidió amplificarlas desde su cuenta.

El episodio se produjo en medio de un deterioro de la relación bilateral entre Argentina y Brasil, luego de que el gobierno brasileño degradara su representación diplomática en Buenos Aires y de que el canciller Mauro Vieira reclamara públicamente el cese de las críticas provenientes desde Argentina.

El nuevo cruce comenzó con una publicación realizada por Giménez en la red social X. Allí, el representante republicano por Florida cuestionó con dureza a Lula y lo comparó con dirigentes de Cuba, Nicaragua y Venezuela.

Las fuertes acusaciones que compartió Milei

“En el Congreso de Estados Unidos sabemos que Lula da Silva, en Brasil, es un criminal comunista corrupto y convicto, al igual que Díaz-Canel en Cuba, Ortega en Nicaragua y Delcy en Venezuela. La única diferencia es que aún no ha logrado convertir a Brasil en una dictadura socialista”, sostuvo Giménez.

Las expresiones correspondieron al legislador estadounidense y fueron posteriormente replicadas por Milei. El congresista también acusó al mandatario brasileño de respaldar gobiernos autoritarios de América Latina y sostuvo que debería responder por sus políticas.

En otra publicación, Giménez afirmó que Lula “permite cada dictadura comunista en nuestro hemisferio y debe ser llevado a rendir cuentas”. Las declaraciones se inscribieron dentro de las habituales críticas del legislador republicano hacia distintos gobiernos latinoamericanos.

El tuit que Milei replicó del congresista norteamericano contra Lula.-

La reacción de Javier Milei

Milei decidió hacerse eco de los cuestionamientos y compartió una publicación que reproducía las declaraciones de Giménez. Al hacerlo, agregó solamente un breve mensaje: “UPs!”.

El Presidente argentino también replicó otras publicaciones críticas hacia Lula en las que se hacía referencia a los procesos judiciales que atravesó el mandatario brasileño. Las condenas por corrupción que pesaron sobre Lula fueron posteriormente anuladas por el Supremo Tribunal Federal de Brasil por cuestiones vinculadas con la competencia judicial y el debido proceso.

El intercambio continuó cuando el propio Giménez volvió a compartir en su cuenta el mensaje difundido por Milei, lo que amplificó el alcance de las declaraciones y sumó un nuevo capítulo al enfrentamiento político con el mandatario brasileño.

Nueva escalada entre Argentina y Brasil

El episodio ocurrió en un momento particularmente delicado para la relación entre los gobiernos de Argentina y Brasil, principales socios comerciales dentro del Mercosur.

Las diferencias políticas e ideológicas entre Milei y Lula estuvieron presentes prácticamente desde el inicio de la gestión libertaria, aunque durante las últimas semanas el vínculo volvió a deteriorarse como consecuencia de sucesivos cruces públicos.

La tensión adquirió además una dimensión diplomática después de que Brasil decidiera degradar el nivel de su representación en Buenos Aires, una determinación que expuso las dificultades existentes en la relación política entre ambas administraciones.

Brasil, un socio comercial central

Los enfrentamientos políticos contrastan con la importancia que conserva la relación económica entre los dos países. Brasil continúa siendo uno de los principales socios comerciales de Argentina y mantiene una fuerte integración productiva en sectores estratégicos.

Una de las actividades donde esa vinculación resulta especialmente relevante es la industria automotriz, cuya producción mantiene una importante interdependencia entre ambos mercados.

En ese contexto, cada nuevo enfrentamiento entre los presidentes genera atención por sus posibles repercusiones diplomáticas, aunque los vínculos comerciales y productivos entre ambos países mantienen canales institucionales propios.

La sintonía de Milei con los republicanos

La decisión de Milei de respaldar públicamente el mensaje de Giménez también volvió a exhibir la cercanía política del mandatario argentino con sectores del Partido Republicano estadounidense.

Giménez representa a Florida en el Congreso de Estados Unidos y mantiene una posición especialmente crítica hacia los gobiernos de izquierda de América Latina. Entre sus principales cuestionamientos aparecen habitualmente Cuba, Nicaragua y Venezuela.

La publicación compartida por Milei agregó así un nuevo episodio a la relación conflictiva que mantiene con Lula, mientras Argentina y Brasil atraviesan una etapa de creciente tensión política y diplomática.