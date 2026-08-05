Lula defendió una relación entre Estados “sin ideologías” en medio de la tensión con Milei

Lula volvió a marcar diferencias con Javier Milei y sostuvo que las relaciones entre los países de América Latina deben estar guiadas por los intereses de Estado y no por las afinidades ideológicas de sus gobiernos.
Lula da Silva volvió a pronunciarse sobre el vínculo entre los países de la región y dejó un mensaje que fue interpretado como una nueva señal hacia el Gobierno argentino. En medio del deterioro de las relaciones diplomáticas entre Brasil y Argentina, el mandatario brasileño defendió la necesidad de construir una política exterior basada en los intereses de cada Estado y no en las diferencias ideológicas entre los presidentes.
Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista concedida al canal Meteoro Brasil, donde el jefe de Estado insistió en la importancia de preservar el diálogo institucional y la cooperación regional, incluso cuando existen profundas diferencias políticas entre los gobiernos.
"Las personas tienen que aprender que la relación entre Estados no es ideológica. Son los intereses de cada Estado", afirmó Lula, quien además se prepara para buscar la reelección en los comicios presidenciales previstos para octubre.
El mensaje de Lula en medio del conflicto con Argentina
Las palabras del mandatario brasileño llegan en un contexto de creciente tensión diplomática entre ambos países. La relación bilateral se deterioró desde la llegada de Javier Milei a la Presidencia y volvió a escalar luego de nuevos cuestionamientos del mandatario argentino hacia Lula durante un acto político realizado en San Pablo.
Ese episodio derivó en una decisión del Gobierno brasileño de retirar a su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli, profundizando un conflicto que ya había atravesado distintos momentos de tensión desde el cambio de administración en Argentina.
Pese a ese escenario, Lula insistió en que las diferencias ideológicas no deberían condicionar la relación entre los Estados ni afectar los vínculos comerciales, políticos e institucionales que mantienen los países de la región.
La integración regional como prioridad
Durante la entrevista, el presidente brasileño sostuvo que uno de los principales objetivos de su gestión es fortalecer nuevamente los mecanismos de integración latinoamericana, priorizando el pragmatismo y el respeto por la soberanía de cada nación.
En ese sentido, recordó que durante sus anteriores mandatos mantuvo relaciones institucionales con dirigentes de distintas orientaciones políticas. "No es la posición ideológica la que define la relación entre Estados, son los intereses de cada Estado", remarcó al mencionar experiencias de diálogo con expresidentes colombianos de signo político diferente.
Para Lula, la diversidad de gobiernos que actualmente existe en América Latina no debe convertirse en un obstáculo para sostener espacios de cooperación, intercambio comercial y articulación política frente a los desafíos comunes que enfrenta la región.
Un llamado a fortalecer el bloque regional
El mandatario brasileño también destacó la importancia de que los países latinoamericanos actúen de manera coordinada en los principales foros internacionales, especialmente frente a las negociaciones comerciales y los conflictos globales, publicó NA.
"Tenemos que saber que, si actuamos en grupo, formamos un bloque más fuerte para negociar con la Unión Europea, en la Organización Mundial del Comercio (OMC) y para discutir los conflictos que debamos discutir", expresó.
Las declaraciones reflejan la postura que Lula viene sosteniendo desde el inicio de su actual mandato, centrada en impulsar una mayor integración regional y fortalecer la presencia conjunta de América Latina en el escenario internacional. Mientras tanto, el vínculo con el Gobierno de Javier Milei continúa atravesando uno de sus momentos más delicados desde el restablecimiento de las relaciones bilaterales, con diferencias públicas que siguen marcando la agenda política entre ambos países.