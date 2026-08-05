Habitar la mirada: una muestra fotográfica que celebra la creatividad de los adultos mayores en Paraná

REDACCIÓN ELONCE
La muestra fotográfica Habitar la mirada reunió en la Casa de la Cultura de Paraná las producciones realizadas por integrantes del taller de fotografía del Departamento de la Mediana y Tercera Edad de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER, en una propuesta que combina arte, aprendizaje
En la Casa de la Cultura de Paraná quedó inaugurada la muestra fotográfica Habitar la mirada, una exposición colectiva que reúne trabajos realizados por estudiantes del taller de fotografía del Departamento de la Mediana y Tercera Edad de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER). La propuesta pone en valor la producción artística de adultos mayores y muestra distintas formas de observar y representar la realidad cotidiana.
El docente a cargo del taller, Raúl Perrier, explicó que la exposición reúne una selección de imágenes creadas durante el año de trabajo: “La muestra es del taller de departamento de la Mediana y Tercera Edad de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER. Es una selección de fotos del trabajo realizado durante el año”.
La exposición presenta una amplia variedad de temáticas y estilos fotográficos, desde paisajes y espacios urbanos hasta escenas nocturnas y diurnas. Según explicó Perrier, “La muestra es diversa, se retratan desde paisajes a lugares de la ciudad, situaciones de todo tipo, fotos nocturnas, fotos diurnas y se busca una armonía: es una muestra colectiva donde buscamos armonizar todos esos aspectos de la fotografía”.
Un espacio de encuentro, aprendizaje y expresión artística
La Casa de la Cultura abrió sus puertas para que los integrantes del taller pudieran compartir con la comunidad el resultado de meses de trabajo. Para Perrier, contar con este espacio representa una oportunidad significativa: “Es una alegría que la Casa de la Cultura nos abra la puerta a la comunidad porque es un espacio público muy hermoso”.
Durante la presentación también participó Graciela Garveza, una de las alumnas del taller, quien destacó el valor social de la actividad y el vínculo generado entre los participantes. “La verdad que es una oportunidad de poder mostrar las producciones de todos los integrantes del taller. Es un espacio para los adultos mayores que se desarrolla en el departamento de la Mediana y Tercera Edad, dependiente de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER”.
Garveza recordó además que el grupo logró sostener sus actividades durante la pandemia mediante encuentros virtuales y propuestas fotográficas realizadas desde los hogares: “En pandemia trabajamos online, a la distancia y sacábamos fotos en el interior de las casas y la compartíamos por Facebook en un grupo cerrado. Así pudimos pasar ese mal momento que todos tuvimos encerrado”.
La integrante del taller remarcó que la experiencia excede lo estrictamente fotográfico y se transformó en un espacio de acompañamiento. “La verdad que el grupo es un espacio no solo de socialización, sino también de bienestar para los adultos mayores. No solo vamos ahí y compartimos todo lo que es técnico en cuanto a la fotografía, sino también que se ha creado una amistad entre nosotros y algunos seguimos por la misma amistad que hemos desarrollado en el grupo”, dijo.
Paraná como escenario para nuevas miradas
Los integrantes del taller realizan encuentros semanales y recorridos fotográficos por distintos puntos de la región. Garveza contó que “nosotros vamos los días martes de 16 a 17:30 horas en la sede de la facultad y los días que salimos al campo, a sacar la fotografía, vamos visitando distintos lugares”.
Entre las imágenes exhibidas se encuentra una fotografía de Garveza tomada en el Parque Gazzano, donde capturó una escena espontánea. “Esta fotografía está tomada en el Parque Gazzano. Tiene mucho colorido y es una fotografía espontánea de niñas que están jugando, es muy bueno ese espacio, es muy hermoso para fotografiar”.
Por su parte, el secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stoppello, destacó la importancia de que instituciones y artistas puedan apropiarse de los espacios culturales públicos. “Para nosotros es importante, en este caso con la Facultad de la Mediana y la Tercera Edad, el taller de fotografías”.
Además, señaló que la Casa de la Cultura continúa impulsando propuestas abiertas para distintos sectores de la comunidad. “Es un espacio para toda la comunidad, para todos los artistas, para que puedan participar, involucrarse, tanto la sala de madera que es esta como Sala Expandida que mañana tiene una apertura, una nueva inauguración”.