María Grazia Ferrante, la estudiante entrerriana que brilló en el FISU y clasificó al Mundial: “Superé mis expectativas”

La nadadora entrerriana María Grazia Ferrante Keller participó de los FISU America Games 2026, donde representó por primera vez a la Selección Argentina y consiguió ubicarse entre las ocho mejores del continente. La deportista paranaense visitó Elonce y relató la experiencia que combina con otro desafío cotidiano: estudiar Medicina Veterinaria mientras mantiene una exigente rutina de entrenamiento.

Ferrante compitió en Lima, Perú, ante representantes universitarios de distintos países de América. Su actuación le permitió conseguir resultados destacados en pruebas individuales y postas y, además, abrir la puerta a un desafío todavía mayor: el Mundial Universitario de 2027 en Corea del Sur.

“La verdad que estoy muy contenta. El torneo fue divino, hermoso. Fue una experiencia nueva porque es la primera vez que represento a la Selección Argentina, así que estoy chochísima”, expresó la joven.

Entre las ocho mejores de América

La representante entrerriana participó de las pruebas de 200, 400, 800 y 1.500 metros libres, además de integrar tres postas junto con otros nadadores argentinos.

El certamen presentó una exigencia adicional respecto de ediciones anteriores, ya que incorporó eliminatorias y finales. Los deportistas debieron conseguir la clasificación durante las pruebas iniciales para volver a competir posteriormente en las instancias decisivas.

Ferrante no solamente alcanzó ese objetivo, sino que logró ubicarse entre las ocho mejores del continente. “Fui con varias expectativas y la verdad que las superé porque terminé quedando dentro de las ocho mejores de toda América”, destacó.

En las pruebas por equipos, Argentina también quedó cerca de los primeros puestos. “Con las postas quedamos en una quinta y en otra sexta, así que ahí cerquita del podio”, contó.

Su fortaleza apareció en las distancias largas

Uno de los resultados que más satisfacción le produjo llegó en los 1.500 metros libres, la prueba individual de mayor distancia que disputó durante el Panamericano.

“Quedé primera en mi serie, además de quedar octava. Los tiempos también fueron mucho mejores de lo que pensé que iban a ser”, recordó.

La paranaense reconoció que las distancias largas son precisamente aquellas en las que encuentra su mejor rendimiento. Aunque aseguró que disfruta más de competir en pileta, sus condiciones de resistencia también le permitieron destacarse en aguas abiertas.

“Me gusta más nadar en pileta, pero en realidad me va mejor en río”, reconoció.

La cabeza, otra parte del entrenamiento

Las pruebas de fondo requieren mucho más que preparación física. Ferrante explicó que el aspecto mental fue una dificultad durante sus primeros años como nadadora y que aprendió a trabajarlo con el paso del tiempo.

“Cuando era más chica me costaba un montón el tema mental, más porque corro pruebas largas y tenés que tener la cabeza más fuerte”, explicó.

Actualmente, su preparación también consiste en recordar todo el camino recorrido antes de lanzarse a la pileta. Allí aparecen las horas de entrenamiento, el acompañamiento de su entrenador, el respaldo de su familia y las personas que colaboraron económicamente para que pudiera viajar a Perú.

“Cuando empieza a decaer la cabeza pienso en todo el esfuerzo y en toda la gente que está atrás para que yo pueda estar acá. Tengo que seguir y hacer las cosas bien”, manifestó.

Estudiar, viajar y entrenar dos horas por día

El desafío deportivo tiene una particularidad: María Grazia también estudia Medicina Veterinaria en la Universidad Nacional del Litoral (UNL), en Esperanza, y se encuentra cursando el segundo año de la carrera.

Su rutina obliga a organizarse entre tres ciudades. Su hogar está en Paraná, estudia en Esperanza y entrena con Regatas en Santa Fe.

Durante la semana, utiliza colectivos y bicicleta para trasladarse entre sus obligaciones. En algunas oportunidades se queda en la casa de su abuela en Santa Fe para reducir los gastos y los tiempos de viaje.

“Depende, estoy en todos lados”, bromeó al describir una rutina marcada por el estudio, los entrenamientos y los traslados.

Una doble carrera

Ferrante entrena aproximadamente dos horas por jornada y acomoda esos horarios según las obligaciones universitarias. Cuando cursa por la tarde, por ejemplo, comienza temprano en la pileta para después estudiar, alimentarse, descansar y asistir a la facultad.

La exigencia no le impidió avanzar académicamente. Actualmente cursa segundo año y recordó un consejo que recibió de su madre durante aquellos años en los que los resultados deportivos todavía parecían lejanos.

Maria Grazia Ferrante, la entrerriana que participó del certamen universitario FISU 2026

“A mí siempre se me empezaron a dar las cosas de grande. Mi mamá siempre me decía de chica, cuando yo me frustraba porque veía que me ganaban y que no se me daban las cosas, que esperara, que en algún momento iba a llegar. Y bueno, llegó representar a la Selección Argentina”, expresó.

Del Panamericano al Mundial en Corea del Sur

Su actuación en Perú no representó un punto de llegada. Haber quedado entre las ocho mejores le abrió la posibilidad de participar del Mundial Universitario que se desarrollará en Corea del Sur durante 2027.

Allí la exigencia será todavía mayor, porque deberá medirse con nadadoras universitarias provenientes de diferentes partes del mundo.

“Si ya había nivel acá, imaginate en el Mundial”, expresó la entrerriana ante el desafío que tiene por delante.

Pero la clasificación deportiva representa solamente una parte del camino. Al igual que ocurrió con su participación panamericana, el viaje deberá ser autofinanciado.

Un emprendimiento familiar para perseguir el sueño

Para comenzar a reunir los recursos necesarios, Ferrante y su familia impulsan un emprendimiento gastronómico con el que venden chipá, empanadas y prepizzas.

La iniciativa, según contó en Elonce, tomó mayor impulso precisamente ante la necesidad de financiar su participación en competencias internacionales.

“Con esto ya empezamos a juntar un poco de plata para poder ahorrar y ver si puedo ir al Mundial”, explicó.

Detrás de la clasificación, entonces, comenzó otra carrera: conseguir los recursos para viajar a Corea del Sur y representar nuevamente al país.

“Llegó representar a la Selección Argentina”

La historia de María Grazia reúne deporte universitario, estudio, viajes diarios y un emprendimiento familiar. Cada jornada exige distribuir las 24 horas entre libros, pileta y kilómetros de traslado, sin abandonar ninguno de sus objetivos.

Su primera experiencia con la camiseta argentina terminó con un lugar entre las ocho mejores de América y una clasificación que hace algunos años parecía distante.

Ahora, la nadadora paranaense volvió a entrenar con una nueva meta en el horizonte. Corea del Sur 2027 aparece como el próximo gran desafío de una entrerriana que encontró en la constancia la posibilidad de combinar sus dos caminos: la universidad y el deporte de alto rendimiento.