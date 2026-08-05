Con gol de Ascacibar, Boca le gana 1-0 a Estudiantes por el Torneo Clausura

Con la mudanza al estadio Tomás Adolfo Ducó, Boca busca su primer triunfo en el campeonato local ante un rival que viene de golear en la fecha anterior. Seguí el minuto a minuto.
Boca y Estudiantes de La Plata se medirán en el marco de la segunda fecha del Torneo Clausura 2026. Se juega en el estadio Tomás Adolfo Ducó, ubicado en Parque Patricios. Seguí las incidencias del partido.
Seguí las incidencias:
45 minutos: ¡GOL DE BOCA JUNIORS!
Santiago Ascacíbar apareció en el área e hizo cumplir con la ley del ex.
42 minutos: excelente jugada de Leonel Flores
El juvenil de Boca Juniors enganchó ante dos rivales y remató de zurda, la pelota tenía destino de gol, pero chocó con la espalda de Miguel Merentiel.
35 minutos: Álvaro Montero el ahogó el grito de gol de Guido Carrillo
Un centro pasado que el arquero de Boca Juniors dudó en salir a cortar y en el rebote, el delantero de Estudiantes remató al ángulo. Atento estuvo esta vez el guardameta colombiano.
30 minutos: Boca Juniors respondió con dos remates de media distancia
Fabricio Iacovich embolsó el primer remate de Tomás Aranda, mientras que luego fue el turno de Milton Delgado, que probó desde lejos y la pelota salió apenas desviada.
27 minutos: Estudiantes contragolpeó y por poco no convirtió Guido Carrillo
Un centro preciso al punto penal lo encontró al delantero peleando la posición con Di Lollo, pero el remate del futbolista del Pincha se fue desviado.
20 minutos: doble atajada de Álvaro Montero
Una gran jugada colectiva de Estudiantes terminó con un remate de Joaquín Tobio Burgos, que el arquero de Boca atajó y tras dejar un rebote corto, Carrillo le pegó cruzado; y nuevamente el guardameta colombiano tapó con los pies al córner.
13 minutos: Estudiantes avisó
Gastón Benedetti lanzó un centro desde la izquierda y Alexis Castro, quien apareció por el punto penal, ensayó una tijera que salió desviada.
7 minutos: buena jugada combinada de Boca Juniors
La acción por derecha tuvo una asistencia de Merentiel para Flores, quien envió un centro para Ascacíbar que estaba solo, pero salió desviado.
4 minutos: Lautaro Blanco se proyectó por izquierda y envió un centro picante
El lateral izquierdo de Boca Juniors pasó al ataque, pero su remate al centro del área no salió como lo planeó y por poco no se mete en el arco de custodiado por Fabricio Iacovich.
¡COMENZÓ EL PARTIDO!
Formaciones confirmadas
Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda, Leonel Flores y Miguel Merentiel.
Estudiantes: Fabricio Iacovich; Eric Meza, Santiago Núñez, Tiago Palacios, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Alexis Castro; Fabricio Pérez, Tomás Palacios, Joaquín Tobio Burgos; y Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.