Confirmaron sede y fecha para la final del Torneo Clausura 2026

La Liga Profesional de Fútbol confirmó la sede y la fecha de la final del Torneo Clausura 2026. El partido que definirá al campeón se disputará el sábado 12 de diciembre en el Estadio Único Diego Armando Maradona-Tricampeones del Mundo, ubicado en La Plata.

La decisión fue aprobada este miércoles por el Comité Ejecutivo de la Liga Profesional durante una reunión desarrollada en el predio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en Ezeiza.

Además de conocerse anticipadamente el escenario de la definición, se confirmó que el encuentro contará con público de los dos equipos que consigan clasificarse a la final, por lo que ambas parcialidades podrán acompañar a sus respectivos conjuntos en el partido por el título.

La Plata recibirá la definición del Clausura

El escenario elegido será el Estadio Único de La Plata, denominado oficialmente Diego Armando Maradona-Tricampeones del Mundo, uno de los recintos de mayor capacidad del país y utilizado habitualmente para acontecimientos deportivos y espectáculos de gran convocatoria.

De esta manera, la Liga Profesional definió con varios meses de anticipación uno de los aspectos centrales de la competencia: el lugar donde se conocerá al campeón del segundo torneo del fútbol argentino de 2026.