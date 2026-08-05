 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Deportes

Confirmaron sede y fecha para la final del Torneo Clausura 2026

La Liga Profesional confirmó que la definición del Torneo Clausura 2026 se disputará el sábado 12 de diciembre en el Estadio Único Diego Armando Maradona-Tricampeones del Mundo, en La Plata. Habrá público de los dos equipos finalistas.

5 de Agosto de 2026
Será con ambas hinchadas.
Será con ambas hinchadas.

La Liga Profesional confirmó que la definición del Torneo Clausura 2026 se disputará el sábado 12 de diciembre en el Estadio Único Diego Armando Maradona-Tricampeones del Mundo, en La Plata. Habrá público de los dos equipos finalistas.

La Liga Profesional de Fútbol confirmó la sede y la fecha de la final del Torneo Clausura 2026. El partido que definirá al campeón se disputará el sábado 12 de diciembre en el Estadio Único Diego Armando Maradona-Tricampeones del Mundo, ubicado en La Plata.

La decisión fue aprobada este miércoles por el Comité Ejecutivo de la Liga Profesional durante una reunión desarrollada en el predio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en Ezeiza.

Además de conocerse anticipadamente el escenario de la definición, se confirmó que el encuentro contará con público de los dos equipos que consigan clasificarse a la final, por lo que ambas parcialidades podrán acompañar a sus respectivos conjuntos en el partido por el título.

 

La Plata recibirá la definición del Clausura

 

El escenario elegido será el Estadio Único de La Plata, denominado oficialmente Diego Armando Maradona-Tricampeones del Mundo, uno de los recintos de mayor capacidad del país y utilizado habitualmente para acontecimientos deportivos y espectáculos de gran convocatoria.

De esta manera, la Liga Profesional definió con varios meses de anticipación uno de los aspectos centrales de la competencia: el lugar donde se conocerá al campeón del segundo torneo del fútbol argentino de 2026.

 

 

Temas:

final del torneo clausura estadio diego armando maradona Fútbol
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso