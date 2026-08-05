Boca recibe a Estudiantes y busca su primer triunfo: hora, TV y posibles formaciones

Boca recibirá este miércoles a Estudiantes de La Plata por el partido pendiente de la segunda fecha del Torneo Clausura. El encuentro comenzará a las 19 en el estadio Tomás Adolfo Ducó y será transmitido por TNT Sports Premium.

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena intentará conseguir su primera victoria en el campeonato después de igualar 2-2 frente a Newell’s en Rosario. El árbitro será Nazareno Arasa, mientras que Silvio Trucco estará a cargo del VAR.

Aunque el Xeneize será local, el partido no se jugará en La Bombonera. El club decidió trasladar el encuentro a la cancha de Huracán porque el césped de su estadio todavía no se recuperó completamente de los inconvenientes registrados durante el cruce ante O’Higgins por la Copa Sudamericana.

Boca busca recuperarse después del empate en Rosario

El segundo ciclo de Arruabarrena comenzó con resultados irregulares. Boca sufrió una goleada por 3-0 ante Deportivo Riestra, superó por penales a O’Higgins luego de perder durante los 90 minutos y posteriormente rescató un empate frente a Newell’s.

Para enfrentar al Pincha, el entrenador realizaría tres modificaciones. Malcom Braida reemplazaría a Lautaro Blanco, Milton Delgado ingresaría por Sebastián Villa y Milton Giménez ocuparía el lugar de Miguel Merentiel en el ataque.

El partido se jugará en la cancha de Huracán.

De esta manera, Boca formaría con Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Malcom Braida; Leandro Paredes, Milton Delgado y Santiago Ascacíbar; Tomás Aranda; Leonel Flores y Milton Giménez.

Estudiantes llega fortalecido por una goleada

Estudiantes comenzó el Clausura con una derrota frente a Independiente, pero se recuperó en su última presentación al vencer 3-0 a Defensa y Justicia. El equipo de Alexander Medina también tiene por delante los octavos de final de la Copa Libertadores ante Universidad Católica.

El entrenador mantendría a diez de los futbolistas que comenzaron el partido ante el Halcón. La única variante sería el ingreso de Fabricio Iacovich por Fernando Muslera, quien presenta un cuadro febril.

La probable formación del Pincha sería con Fabricio Iacovich; Eric Meza, Santiago Núñez, Tomás Palacios y Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Alexis Castro y Joaquín Tobio Burgos; Tiago Palacios, Fabricio Pérez y Guido Carrillo.

El antecedente más reciente favorece a Estudiantes, que se impuso 2-1 en La Plata por el Torneo Apertura. Boca intentará revertir aquella historia y cortar su racha sin triunfos en un escenario diferente al habitual.