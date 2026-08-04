Velada de boxeo profesional en Paraná: habrá tres peleas profesionales y cinco amateur

REDACCIÓN ELONCE
La velada de boxeo profesional en Paraná se realizará el 18 de septiembre en el Centro Juventud Sionista. Fabricio Wernli, Jagui Levy y Ulises “Cloroformo” López anticiparon a Elonce los detalles de una noche que combinará boxeo, música, gastronomía y espectáculos.
La velada de boxeo profesional en Paraná que se realizará el próximo 18 de septiembre en el Centro Juventud Sionista comenzó a tomar forma con una propuesta que buscará trascender lo estrictamente deportivo. El festival tendrá como base tres peleas profesionales y cinco combates amateur, además de música en vivo, sorteos, propuestas gastronómicas, sectores populares, plateas y un ringside VIP. Los detalles fueron anticipados en El Once Deportivo por Fabricio Wernli, del lado de Talleres; Jagui Levy, representante de Sionista; y Ulises “Cloroformo” López, responsable de la organización boxística.
La iniciativa surgió del trabajo conjunto entre Talleres y Sionista, dos instituciones que decidieron asociarse para organizar un evento de mayor escala y, al mismo tiempo, generar recursos destinados a proyectos propios. La experiencia tendrá como antecedente una velada realizada anteriormente en Talleres, que permitió recaudar fondos para completar obras dentro de la institución.
Wernli explicó que la intención fue tomar aquella experiencia y llevarla a otro nivel. “La idea es replicar un poco el evento que habíamos hecho en Talleres en su momento, que nos ayudó a a terminar el piso deportivo. La idea ahora es sumarnos en una velada más trascendente y de más importancia en tamaño, en servicio y en brindarle al público, en algo que generalmente no se ve en Paraná”, expresó.
Talleres y Sionista, unidos por un mismo objetivo
La elección del Centro Juventud Sionista como escenario estuvo relacionada directamente con las características de su infraestructura. El estadio permitirá disponer el cuadrilátero en el centro, distribuir al público en sus cuatro laterales y desarrollar una puesta de mayor magnitud, con sectores diferenciados y servicios adicionales.
Wernli sostuvo que esas condiciones fueron determinantes para concretar la alianza. “Vimos la oportunidad de Sionista de hacer un estadio un poco más cerrado, con más capacidad, con diferentes matices que nosotros en Talleres todavía de la infraestructura no podemos llegar a tener”, explicó.
El dirigente remarcó además que la organización conjunta tendrá un beneficio económico para las dos instituciones. “Ellos aceptaron la propuesta y acompañan. Aparte tienen otras cuestiones que van avanzando para poder llegar a esto y ellos en lo económico, que es lo importante acá. Espero que les sirva tanto para Sionista como para Talleres y poder llegar a a los recursos que nosotros necesitamos para mejorar nuestros clubes”, señaló.
Sionista y la renovación del piso del Flesler
En el caso de Sionista, la institución ya desarrolló durante los últimos meses diferentes actividades especiales para obtener recursos destinados principalmente a la renovación integral del piso del estadio Moisés Flesler. El club organizó anteriormente propuestas vinculadas con el vóley y el básquet y ahora apostará al boxeo como una nueva alternativa.
Jagui Levy destacó que actualmente buena parte de los esfuerzos institucionales están concentrados en ese proyecto. “Hoy todas las energías están puestas ahí. Quiero aprovechar para agradecerle a Fabri por esta oportunidad, porque realmente ellos eligieron no hacerlo solos”, expresó.
El representante de Sionista también valoró la posibilidad de utilizar las instalaciones para ofrecer una experiencia diferente a quienes concurran. “Eso va a permitir que el público que el visitante la pase muy bien, esté muy cómodo, butacas individuales, un ringside espectacular con mozos, la parte del show”, indicó.
Una relación que excedió la competencia deportiva
Los entrevistados señalaron que el vínculo entre Talleres y Sionista se construyó durante años y que no quedó limitado a la competencia entre ambos clubes. En ese sentido, destacaron que sus integrantes comparten diferentes actividades educativas, deportivas y sociales.
Levy resumió esa filosofía al señalar: “Somos dos clubes que entendimos siempre que lo deportivo va por un lado, es decir, los chicos pueden llegar a competir adentro de la cancha, pero comparten la escuela, el colegio, inglés, computación, natación y la vida misma. Afuera de la cancha nos pasa lo mismo”.
Wernli coincidió en que la intención fue proyectar un espectáculo que excediera la necesidad económica de cada institución. “Más allá de lo económico, más allá de que queremos hacer un evento que sea algo distinto en Paraná y que, si esto se replica y funciona como hicimos el puntapié inicial ahí en Talleres, va a ser algo que sea importante para la ciudad”, manifestó.
Ulises “Cloroformo” López y la organización boxística
La parte estrictamente deportiva de la noche quedó bajo responsabilidad de Ulises “Cloroformo” López, quien se incorporó al proyecto luego de gestiones vinculadas con la Secretaría de Deportes de la provincia. El exboxeador aportó su experiencia en la promoción y armado de festivales.
López recordó su recorrido en este tipo de organizaciones y la influencia que tuvo Roque en su carrera. “Gracias a Dios, uno ya tiene experiencia en lo que es eventos boxeo, de armar como promotor, ya tengo unos cuantos años. Estoy siempre siguiendo los pasos de mi querido Roque, que seguramente me está acompañando”, afirmó.
El promotor destacó además el potencial del boxeo local. “Gracias a Dios en Paraná tenemos muy buenos boxeadores amateur y tenemos buenos boxeadores profesionales que no han tenido su oportunidad de ser bien mostrados”, consideró al explicar uno de los objetivos de la cartelera.
Tres peleas profesionales como base del festival
La programación tendrá inicialmente tres combates profesionales y cinco enfrentamientos amateur, aunque los organizadores no descartaron que se sume alguna pelea adicional. La intención será combinar protagonistas experimentados con deportistas que buscan consolidarse o dar sus primeros pasos en el profesionalismo.
Uno de los nombres principales será Toti Garategui, quien cuenta con más de 20 peleas profesionales y antecedentes en distintos escenarios y transmisiones nacionales. López buscó para él un rival que garantizara competitividad y espectáculo.
“El Toti Garategui que tiene más de 20 peleas profesionales, ha peleado por todos lados, ha peleado por TyC Sports, peleó para Chino Maidana, peleó por TNT Sport y Space. Ya tiene mucha experiencia y buscarle un buen rival que sepa que ninguno de los dos va a venir a regalar nada”, expresó.
Nahuel Retamoso será rival de Garategui
El rival elegido para Garategui será Nahuel Retamoso, representante del boxeo santafesino que cuenta con experiencia en peleas importantes y que llegó a disputar un título sudamericano.
López explicó cómo surgió la posibilidad de concretar el enfrentamiento. “Conseguí de All in Boxing a Nahuel Retamoso, quien peleó por el título sudamericano hace un tiempo atrás, perdió por punto en round con Eniz, que el campeón hizo una gran pelea por TyC Sports”, indicó.
Según señaló el promotor, la elección respondió a su intención de evitar peleas previsibles. La búsqueda estuvo centrada en armar combates equilibrados, con rivales que obliguen a los representantes locales a mostrar su mejor nivel.
Milagros Segovia regresará al ring
La noche también tendrá un combate profesional femenino. Milagro Segovia volverá a competir tras una etapa en la que había reducido su actividad deportiva después de convertirse en madre.
López destacó el pasado amateur y profesional de la boxeadora y aseguró que actualmente volvió a entrenarse con intensidad. “Yo la tengo ahí en el gimnasio que estaba un poco retirada, pero ahora volvió con todo y veo que está entrenando bien, que es Milagros Segovia, que es una chica que amateur que ganó todo. De profesional, las dos peleas que hizo las ganó, pero después fue mamá, se retiró un poco y volvió ahora con todas las ganas”, afirmó.
La rival será una boxeadora cordobesa conocida como “La Indiecita” Loyola. “Tenemos confirmación de una cordobesa, la "Indiecita" Loyola, que tiene entre nueve y 10 peleas, que ha sido subcampeona nacional y tiene una buena experiencia, así que le va a ser buena pelea para ella”, adelantó.
Un debut profesional esperado
Otro de los atractivos de la cartelera será el debut profesional de “Paya” Nico, un púgil que tiene una historia personal y deportiva vinculada con el propio López.
El organizador recordó que fue uno de sus primeros entrenadores y que años atrás ya había expresado su deseo de acompañarlo en el paso al profesionalismo. “Yo lo empecé a entrenar a él y después él quería pelear y le dije, ‘Bueno, anda con Roque' Y ahí empezó toda la historia de él”, relató.
El camino terminó cerrándose con una promesa cumplida. “Le hice hacer la última pelea amateur y le dije, ‘Ojalá que cuando seas profesional yo te pueda hacer debutar’. Y se dio”, recordó López durante la entrevista.
Cinco peleas amateur con boxeadores locales
La programación amateur estará compuesta inicialmente por cinco enfrentamientos, con representantes de Paraná que enfrentarán a rivales provenientes de otras localidades y provincias.
El objetivo será darles rodaje a deportistas que se encuentran en una etapa avanzada de su desarrollo y que, en algunos casos, están próximos a iniciar sus carreras profesionales.
Entre las protagonistas estará Zamira Beber, una de las jóvenes promesas del boxeo femenino entrerriano, quien se medirá con una representante uruguaya entrenada en Colón. El combate tendrá un condimento especial por haber sido presentado como un desafío “Dos Orillas”.
Zamira Beber buscará seguir creciendo
López consideró que enfrentar rivales de mayor exigencia resulta fundamental para el crecimiento de los deportistas jóvenes. En el caso de Beber, sostuvo que ya necesita ampliar su horizonte competitivo.
“Está bueno que se levante la vara, que trate de de medirse porque amateur puedes cometer muchos errores y podes medirte para querer crecer”, afirmó.
El promotor añadió que la boxeadora ya comenzó a necesitar rivales fuera de su ámbito habitual, por lo que el festival será una oportunidad para enfrentar a una representante de otro país y continuar acumulando experiencia.
El público elegirá la mejor pelea amateur
La organización también incorporó un incentivo específico para los combates amateur. Se entregará un premio económico a la mejor pelea de la noche y la decisión quedará en manos del público mediante una modalidad similar a un aplausómetro.
López detalló la propuesta durante El Once Deportivo. “Le propuse a los chicos que le den un bono premio a la mejor pelea de amateur de 100.000 pesos y que la gente, como un aplausómetro, decida cuál fue la mejor”, explicó.
Para el organizador, la iniciativa apunta a reconocer el esfuerzo de los deportistas y aportar una motivación extra. “Creo que es interesante poner esas cosas para darle un plus porque en realidad la pelea amateur no es rentable, no se le paga mucho, pero uno trata de incentivarlo”, expresó.
Una convocatoria que buscará superar los límites de Paraná
La diversidad de protagonistas permitirá que la velada atraiga público de diferentes puntos de la región. La organización espera recibir espectadores de Santa Fe, Colón, Córdoba y Uruguay.
“Vamos a tener gente de Santa Fe seguro por Retamoso. Vamos a tener gente de Colón y de Uruguay seguramente por la chica amateur y por el chico que viene de Colón. Ahora vamos a tener gente cordobesa por la indiecita Loyola es de Córdoba”, anticipó López.
En ese sentido, el promotor planteó una mirada más amplia sobre el potencial de este tipo de propuestas y la posibilidad de utilizar el boxeo como un atractivo adicional para la ciudad.
El boxeo también como atractivo turístico
López recordó que históricamente muchos festivales convocaron espectadores de distintas localidades y sostuvo que Paraná tiene condiciones para recuperar ese lugar dentro del circuito boxístico regional.
“La idea que siempre fue de particular mía y que yo lo veía cuando yo peleaba, que Paraná, aparte de ser un lugar turístico, sea un lugar turístico a partir del boxeo, que venga gente de otro lado, conozca nuestra ciudad y que vea que hay buenos espectáculos de boxeo”, expresó.
La aspiración es que el festival del 18 de septiembre no quede como un hecho aislado, sino que pueda convertirse en el inicio de una serie de propuestas que vuelvan a posicionar a la capital entrerriana como sede de veladas de relevancia.
Música, sorteos y gastronomía
El espectáculo no se limitará a los combates. La organización anunció que habrá sorteos, música en vivo y una banda local de cachengue que tendrá participación durante la noche.
Además, el estadio será acondicionado con luces, humo y una pantalla gigante, mientras que habrá diferentes opciones gastronómicas para quienes concurran.
La intención es seducir también a personas que no sean seguidoras habituales del boxeo, pero que quieran disfrutar de una salida distinta con una propuesta de entretenimiento más amplia.
Un ringside VIP con servicio personalizado
Uno de los sectores especiales será el ringside VIP, que tendrá capacidad limitada y una atención diferenciada. Allí habrá mozos, mesas y distintos tipos de comidas y bebidas.
Wernli explicó que buscarán mejorar el servicio ofrecido en experiencias anteriores. “Mozos con una atención permanente, atención permanente con una variedad de comidas, que va desde carnes, papas, picadas y demás”, detalló.
También se proyectó la instalación de livings y sillones en una primera línea junto al ring, además de alrededor de 60 mesas para cuatro personas en el sector VIP.
Un estadio pensado para que todos puedan ver
El cuadrilátero estará emplazado en el centro del estadio y las ubicaciones se distribuirán en sus cuatro costados. A esto se sumará una pantalla gigante que permitirá seguir cada detalle de las peleas.
Los accesos también estarán diferenciados. El sector VIP ingresará por un espacio distinto al destinado a quienes concurran a las plateas y populares.
En las áreas exteriores se instalarán puestos de comidas y barras, mientras que integrantes de Talleres y Sionista colaborarán con la atención del público.
“Queremos que gente que no es del mundo del boxeo vaya”
Jagui Levy remarcó que el objetivo central será convertir la velada en un acontecimiento que pueda ser disfrutado incluso por personas que nunca hayan asistido a una pelea.
“Estamos pensando en un evento que tiene como finalidad recaudar dinero. No nos alcanzaba con la magnífica velada de box o la grilla de peleadores, que eso es convocante. Lo que queremos es que gente que no es del mundo del boxeo, tenga ganas de escuchar buena música, de un buen show de luces, humo, un espectáculo para que vayan a disfrutar”, manifestó.
La apuesta forma parte de una estrategia de Sionista que ya tuvo experiencias similares con otras disciplinas y que podría extenderse a nuevas propuestas en el futuro.
La posibilidad de traer peleas por títulos a Paraná
Uno de los desafíos de mediano plazo será recuperar combates por cinturones importantes en la ciudad. Durante la entrevista surgió la posibilidad de que una buena respuesta del público permita avanzar posteriormente con peleas por títulos sudamericanos.
López dejó abierta esa puerta al señalar: “Si las cosas salen bien podemos traer de vuelta a pelear por títulos acá en Paraná que hace rato que no se hace”.
Ante la consulta concreta sobre la posibilidad de un cinturón continental, agregó: “Un sudamericano, por ejemplo”.
Un festival que no se extenderá hasta la madrugada
Uno de los aspectos que el organizador quiso cuidar fue la duración de la velada. Aunque existe margen para sumar más combates, la intención será evitar una programación excesivamente larga.
“La gente no le gusta estar 2-3 de la mañana ya todavía en un evento de boxeo. Queremos respetar un horario que tampoco sea demasiado excesivo y prefiero que se quede con ganas de ver más y entonces la próxima vez va a venir a ver”, explicó López.
Según sus cálculos, la duración ideal estará entre las tres y cuatro horas.
La apuesta por una convocatoria masiva
Desde las instituciones aseguraron que se buscará que las entradas tengan valores accesibles para favorecer una presencia importante de público.
La misma política se intentará aplicar a los precios de comidas y bebidas, con el objetivo de que la propuesta resulte atractiva para familias, grupos de amigos y aficionados.
El sector VIP, en cambio, tendrá una capacidad limitada y una configuración especial, con mesas, servicio personalizado y espacios de living junto al cuadrilátero.
Empresas y sponsors también podrán acompañar
Los organizadores convocaron además a firmas interesadas en acompañar la iniciativa como patrocinadores.
Wernli explicó que la pantalla LED del estadio podrá utilizarse para mostrar publicidades y que incluso existirá la posibilidad de colaborar con las empresas que no cuenten con piezas audiovisuales previamente preparadas.
El acompañamiento comercial será otra de las herramientas para aumentar la recaudación y reducir los costos propios del espectáculo.
El pesaje será parte de la previa
La actividad no comenzará directamente el viernes 18 de septiembre. Un día antes se realizará el pesaje oficial de los protagonistas, que también tendrá una puesta especial.
López adelantó que habrá además una ceremonia de firma de contratos y una convocatoria destinada a medios de comunicación.
La propuesta busca generar expectativa durante los días previos y presentar formalmente a los principales boxeadores que subirán al ring.
Una experiencia que quieren volver a repetir
Para Talleres y Sionista, el éxito de la noche no solamente estará medido por la recaudación sino también por la respuesta del público y la posibilidad de repetir este tipo de iniciativas.
La intención es aprender de cada experiencia, corregir aspectos organizativos y sumar nuevos elementos en próximas ediciones.
Los entrevistados coincidieron en que el trabajo conjunto entre ambas instituciones fue rápido y fluido, una condición que consideraron fundamental para avanzar con una organización de estas características.
El recuerdo de las grandes noches de boxeo
Ulises López vinculó la propuesta con aquellas veladas que vivió durante su etapa como boxeador, cuando los espectadores no concurrían solamente a observar una pelea, sino a disfrutar de una experiencia completa.
La meta será recuperar esa lógica y adaptarla a una puesta moderna, con diferentes sectores, gastronomía, música y una programación boxística competitiva.
Una noche con la mira puesta en el futuro
El 18 de septiembre aparecerá así como una fecha importante para el boxeo local y para las dos instituciones que impulsaron la propuesta. La cartelera tendrá tres combates profesionales y cinco amateur como base, con la posibilidad de alguna incorporación adicional.
Talleres buscará continuar generando recursos para mejorar su infraestructura, mientras que Sionista apuntará a seguir avanzando con las obras proyectadas en el estadio. Al mismo tiempo, Cloroformo Promotions intentará demostrar que Paraná puede volver a recibir festivales de mayor jerarquía.
López sintetizó esa expectativa sobre el cierre de la entrevista: “Traccionando para que el 18 de septiembre sea la mejor velada boxística que haya visto la ciudad de Paraná. No tengo dudas de eso”.