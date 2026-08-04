La pobreza alcanzó al 30% de la población en el primer trimestre de 2026 y alertan por el avance de la vulnerabilidad

La pobreza alcanzó al 30% de la población en el primer trimestre de 2026, según un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA), que además registró un incremento de 6,5 puntos en la indigencia. Los datos reavivaron el debate sobre la situación social del país, luego de que el presidente Javier Milei afirmara que 1,3 millones de personas habían salido de la pobreza.

En diálogo con Elonce, el integrante de Libres del Sur, Julián Jarupkin, expresó su preocupación por el escenario económico y aseguró que la realidad observada en los barrios difiere del mensaje oficial.

"Hay una gran contradicción. Nosotros vemos que exponencialmente crece la pobreza y la indigencia a lo largo y ancho del país. Entre Ríos y Paraná no son la excepción", afirmó el dirigente social.

Advierten un deterioro del poder adquisitivo y más personas en situación de calle

Jarupkin sostuvo que desde el inicio de la actual gestión nacional "hubo un gran golpe al bolsillo" y aseguró que la población todavía no logró recuperar el poder adquisitivo perdido.

"Cada vez vemos más personas en situación de calle, mayor precariedad y menos capacidad de compra. Los salarios se han estancado y la actividad económica no tiene dinámica. Estamos en una estanflación", señaló.

El referente también vinculó la crisis con el cierre de comercios y la caída de la actividad económica. "Está creciendo la desocupación, ha crecido la pobreza y siguen aumentando los márgenes de la indigencia. La situación de calle es la expresión más extrema de esa realidad", remarcó.

Asimismo, cuestionó el rumbo económico nacional y consideró que "Argentina necesita un giro de timón" para fortalecer la producción y las políticas sociales destinadas a los sectores más vulnerables.

Concordia continúa entre las ciudades más afectadas

Durante la entrevista, Jarupkin hizo referencia a la situación de Concordia, que, según indicó, registra un índice de pobreza del 52,2% y una indigencia del 11,2%, ubicándose nuevamente entre las ciudades con mayores niveles de vulnerabilidad del país.

"Concordia hace muchos años atraviesa esta realidad, pero hoy la situación se recrudece por las políticas nacionales", sostuvo.

El dirigente estimó además que en Paraná funcionan entre 150 y 180 comedores comunitarios y merenderos activos. "Es un número muy grande para la ciudad y refleja el nivel de necesidad que existe en muchos barrios", afirmó.

Finalmente, cuestionó la política de compras para los comedores escolares implementada por el Gobierno provincial. "No solo perjudica a los productores entrerrianos, sino también la calidad alimenticia y nutricional de nuestros niños y jóvenes", concluyó.