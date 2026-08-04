Homenaje al Indio Solari en Paraná: colocarán una placa en su casa natal y habrá un festival con más de 25 músicos

REDACCIÓN ELONCE
El homenaje al Indio Solari se realizará este sábado 8 de agosto en Paraná. La jornada comenzará con la inauguración de una placa en el edificio donde nació el artista y continuará con un festival musical y de danza en el Anfiteatro.
Un homenaje al Indio Solari en Paraná tendrá lugar este sábado 8 de agosto con una jornada especial que buscará recordar el legado del histórico referente del rock argentino en la ciudad donde nació. Las actividades comenzarán a las 16:30 horas en el edificio del Correo Argentino, ubicado en calle 25 de Mayo 114, donde Carlos Alberto "Indio" Solari vivió sus primeros seis años de vida.
En ese lugar se inaugurará una placa conmemorativa impulsada por una ordenanza del Concejo Deliberante que lo declaró ciudadano ilustre en vida y estableció la colocación de un recordatorio en el frente de su casa natal. Del acto participará la intendenta Rosario Romero, junto al concejal Máximo Miguez, autor del proyecto.
Fabricio Retamal, referente del colectivo cultural La Casa del Indio Paraná, destacó en diálogo con Elonce que la iniciativa fue acompañada por todo el cuerpo legislativo. "El proyecto fue aprobado con el 100% de los votos. Todos los concejales, de todos los partidos políticos, votaron a favor de la ciudadanía ilustre del Indio y de que se coloque la placa", expresó.
Música, danza y un reconocimiento a su legado
Durante el acto también se presentará el Ensamble Coral, dirigido por Marcelo Vargas, que interpretará tres canciones del Indio Solari en versión coral. Luego, desde las 19, la actividad se trasladará a la explanada superior del Anfiteatro, donde se desarrollará un festival con más de 25 músicos paranaenses.
El encuentro incluirá versiones de temas de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, además de las presentaciones de Tangor Pagano y Scaramanzia, grupo de danza de Tribal Fusión.
Retamal sostuvo que Solari "es más que un ídolo, es un ícono de la cultura que trascendió lo artístico" y afirmó que "sus letras reflejan una realidad social que sigue interpelando a distintas generaciones". Según remarcó, su figura "no tiene comparación con otro artista contracultural que haya llegado tan lejos en Argentina".
Un homenaje que el Indio llegó a conocer
El referente del colectivo también reveló que, semanas antes del fallecimiento del músico, lograron hacerle llegar un video con las acciones que impulsaban desde Paraná a través de su asistente personal.
"Él recibió un video donde le contábamos lo que hacíamos y lo pudo ver pocos días antes de fallecer. Nuestra idea era homenajearlo en vida, pero nos queda el consuelo de que se enteró de todo lo que estábamos haciendo por él en su ciudad natal", recordó.
Desde la organización invitaron a toda la comunidad a participar de una jornada que combinará memoria, música y expresiones artísticas para celebrar la obra y el legado de una de las figuras más influyentes del rock nacional.