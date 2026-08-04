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Policiales Departamento Uruguay

Chocaron dos camiones en la Ruta Nacional 14: una persona resultó herida

Un choque entre dos camiones en la Ruta 14 ocurrió este martes a la altura del kilómetro 120. Uno transportaba pollos vivos y el otro llevaba cargas peligrosas. Una persona resultó lesionada y Bomberos desplegó un operativo preventivo.

4 de Agosto de 2026
Así quedó uno de los camiones.
Así quedó uno de los camiones. Foto: Bomberos Voluntarios de Concepción del Uruguay.

Un choque entre dos camiones en la Ruta 14 ocurrió este martes a la altura del kilómetro 120. Uno transportaba pollos vivos y el otro llevaba cargas peligrosas. Una persona resultó lesionada y Bomberos desplegó un operativo preventivo.

Un choque entre dos camiones en la Ruta 14 se registró este martes a la altura del kilómetro 120 y dejó como saldo una persona lesionada. Uno de los vehículos transportaba pollos vivos, mientras que el otro trasladaba cargas peligrosas, situación que obligó a los Bomberos Voluntarios a adoptar medidas especiales de seguridad durante la intervención. Fue en la ciudad de Concepción del Uruguay.

 

 

El hecho motivó inicialmente la salida de una dotación a bordo del móvil 28, luego de que el cuartel recibiera un aviso por un presunto incendio en ese sector de la Ruta Nacional Nº 14.

 

Foto: Bomberos Voluntarios de Concepci&oacute;n del Uruguay.
Foto: Bomberos Voluntarios de Concepción del Uruguay.

 

Sin embargo, al arribar al lugar, los efectivos comprobaron que se había producido una colisión entre dos vehículos de gran porte. Ante las características de las cargas transportadas, los bomberos iniciaron inmediatamente tareas preventivas para evitar riesgos adicionales.

 

Una persona resultó lesionada

 

Como consecuencia del impacto, una persona sufrió lesiones y requirió asistencia. Los bomberos dieron aviso a los servicios de emergencia para que acudieran al lugar y brindaran atención al herido.

 

 

En paralelo, una segunda dotación salió desde el cuartel para reforzar el operativo. La presencia de un transporte con cargas peligrosas obligó a desarrollar las tareas bajo estrictas medidas de seguridad mientras se evaluaba la situación generada por el choque.

 

Foto: Bomberos Voluntarios de Concepci&oacute;n del Uruguay.
Foto: Bomberos Voluntarios de Concepción del Uruguay.

 

También acudió al lugar el jefe del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios, comandante Nosalevich, quien quedó a cargo de coordinar las tareas preventivas y de asistencia desarrolladas en la zona del siniestro vial.

 

Investigan las causas del accidente

 

Foto: Bomberos Voluntarios de Concepci&oacute;n del Uruguay.
Foto: Bomberos Voluntarios de Concepción del Uruguay.

 

La intervención de los equipos de emergencia se concentró en asistir a la persona lesionada y controlar cualquier eventual riesgo derivado de las cargas que trasladaban los vehículos involucrados.

Temas:

choque de camiones ruta 14
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