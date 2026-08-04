Perdió el control de un camión jaula, despistó en la Ruta 12 y terminó en la banquina

Un accidente de tránsito ocurrió este lunes por la noche en el sur de la provincia de Entre Ríos. Por causas que se investigan, un transporte de cargas despistó sobre la Ruta 12, a la altura del kilómetro 198, cerca de la localidad de Médanos.

El siniestro vial generó un rápido despliegue de los servicios de emergencia de la región. El vehículo involucrado es un camión tipo jaula marca Mercedes Benz, perteneciente a la empresa de transporte de cargas Mendizábal SRL.

Al momento del despiste, la pesada unidad circulaba sin carga en sentido Buenos Aires - Gualeguay. Tras perder el control, el rodado abandonó la cinta asfáltica y finalizó su trayectoria sobre la zona de préstamo del corredor vial.

Operativo de prevención y asistencia

Afortunadamente, el conductor del camión, un hombre de 58 años domiciliado en Gualeguay, no sufrió heridas. Tras la evaluación inicial realizada en el lugar del hecho, los equipos de respuesta rápida confirmaron que resultó completamente ileso.

Debido a la posición final en la que quedó la unidad de transporte, no hubo necesidad de cortar la calzada. La circulación por este sector de la Ruta 12 se mantuvo de manera normal durante todas las tareas de asistencia nocturnas.

Una dotación del Destacamento Médanos de los Bomberos Voluntarios de Ceibas acudió rápidamente al lugar. Los especialistas aseguraron el perímetro y verificaron que no existieran pérdidas de fluidos peligrosos en el rodado para evitar riesgos mayores.

Remoción del vehículo y despeje definitivo

El operativo nocturno contó además con la participación activa de efectivos de la Policía de Médanos y Caminera de Gualeguay. También brindó apoyo una ambulancia del centro de salud local para constatar el estado general del trabajador del volante.

Personal de auxilio de la concesionaria vial se hizo presente para evaluar el estado de la pesada unidad. Tras confirmar que la situación estaba controlada y sin peligros inminentes, la dotación de bomberos regresó a base a las 23:13.

Desde la empresa encargada del mantenimiento de la Ruta 12 comunicaron que no retirarían el camión durante la madrugada. Por estrictas cuestiones de seguridad y visibilidad, la remoción con maquinaria pesada fue programada para la jornada del martes.