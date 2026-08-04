Más de mil evacuados y cuatro ríos desbordados por el fenómeno El Niño en el sur de Brasil

Más de 1.100 personas continúan fuera de sus hogares en Rio Grande do Sul, Brasil, tras las lluvias vinculadas al escenario del fenómeno El Niño. Las inundaciones y los fuertes vientos provocaron daños en 148 municipios.

El último relevamiento contabilizó 783 personas desplazadas que permanecen en casas de familiares o amigos. Otras 367 se encuentran en refugios públicos o comunitarios porque todavía no pueden regresar a sus viviendas.

Eldorado do Sul presenta una de las situaciones más complejas, con 320 vecinos desplazados. También continúan las dificultades en el Vale do Taquari y otras localidades ubicadas junto a los cursos de agua.

Cuatro ríos permanecen por encima del nivel de inundación

Las autoridades mantienen bajo vigilancia cuatro ríos que todavía superan las marcas de desborde. La principal preocupación está concentrada en las cuencas del Jacuí, Gravataí y Sinos.

El agua continúa afectando barrios y áreas rurales situadas en sectores bajos. La crecida también demora el regreso de las familias y dificulta la evaluación de los daños ocasionados en viviendas e infraestructura.

🇧🇷🌪️ El sur de #Brasil volvió a quedar bajo el impacto del clima extremo. Un tornado acompañado de lluvias intensas, granizo y ráfagas muy fuertes azotó varias localidades de Río Grande do Sul, dejando al menos siete personas heridas, daños materiales e inundaciones en distintas… pic.twitter.com/vZTpYoK3k9 — GlobaLAT (@globaLATvideo) July 30, 2026

Los organismos de emergencia trabajan con los municipios afectados para controlar los niveles y determinar cuándo será seguro habilitar el retorno de los evacuados.

Emitieron una nueva advertencia por tormentas

La Defensa Civil de Rio Grande do Sul emitió durante la noche del lunes una advertencia por lluvias fuertes, granizo y ráfagas. El aviso rigió hasta las 5 de este martes e indicó un riesgo moderado de anegamientos y daños en techos.

Las condiciones más adversas alcanzaron el oeste del estado, cerca de la frontera con Argentina. La inestabilidad también se extendió por las regiones de Missões, Noroeste, Centro y parte de Campanha.

Las previsiones mantienen la posibilidad de nuevos períodos de lluvia durante los próximos días. Cada precipitación puede demorar el descenso de los ríos y complicar la situación de quienes siguen fuera de sus casas.

Qué relación tiene el fenómeno El Niño

El fenómeno El Niño favorece una mayor frecuencia de lluvias en el sur de Brasil, pero no constituye la causa inmediata y exclusiva de cada tormenta.

En este caso, el episodio de inestabilidad fue asociado con una vaguada atmosférica y el ingreso de humedad. Esa combinación permitió la formación de tormentas con actividad eléctrica, ráfagas y posible caída de granizo.

La persistencia de un contexto condicionado por el fenómeno El Niño aumenta la preocupación ante nuevos acumulados de agua en una región cuyos suelos y ríos todavía no se recuperaron del último temporal.