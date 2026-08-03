Fenómeno de El Niño en Paraná: vecinos reclamaron un plan de emergencia por el riesgo de inundaciones

REDACCIÓN ELONCE
La Asamblea Ciudadana Vecinalista recibió a funcionarios municipales y al Defensor del Pueblo para analizar el impacto que podría tener el fenómeno de El Niño desde septiembre. Los vecinos advirtieron sobre el estado de los arroyos y las inundaciones registradas tras las últimas lluvias.
El fenómeno de El Niño en Paraná centró el debate de una nueva reunión de la Asamblea Ciudadana Vecinalista, donde representantes de distintos barrios expresaron su preocupación por el estado de los arroyos y reclamaron un plan de emergencia para afrontar las lluvias extraordinarias previstas para la primavera.
Durante el encuentro participaron funcionarios municipales y el Defensor del Pueblo, quienes escucharon los planteos de los vecinos sobre las consecuencias que ya dejaron las últimas precipitaciones.
Entre las principales inquietudes se mencionaron calles anegadas, viviendas afectadas y desbordes de cursos de agua en distintos sectores de la ciudad.
Reclaman respuestas inmediatas ante la llegada de El Niño
Uno de los integrantes de la Asamblea Ciudadana Vecinalista, Esteban Rossi, explicó que el objetivo de la convocatoria fue acercar a los funcionarios la realidad que atraviesan los barrios, en conversación con Elonce.
Rossi reconoció que el municipio expuso un plan de obras de mediano y largo plazo, aunque remarcó la necesidad de acciones inmediatas.
"Entendemos que la situación económica es complicada y que no llegan fondos nacionales, pero los vecinos necesitan una respuesta de corto plazo. ¿Cuál es el plan de emergencia para septiembre y octubre?", manifestó.
Además, consideró que las prioridades deben centrarse en proteger a la población. "Primero está la vida, después los bienes materiales. Todo eso va a estar en juego cuando lleguen las precipitaciones extraordinarias", afirmó.
Riesgo metropolitano y preocupación ambiental
Por su parte, Andrés Ynza advirtió que el fenómeno excede los límites de la ciudad y requiere una planificación regional: "Desde septiembre vamos a tener un régimen de lluvias mucho más intenso, con un suelo saturado y una creciente extraordinaria del río Paraná. Por eso preguntamos cuál es la mirada metropolitana que tiene el municipio".
También explicó que, a ello, se suma la preocupación por los barrios ubicados en zonas bajas, especialmente en Bajada Grande, donde una eventual crecida podría agravar la situación.
Los funcionarios informaron que el Comité de Emergencia ya fue conformado y se encuentra trabajando, aunque los vecinos solicitaron una mayor difusión de las acciones previstas para enfrentar el escenario climático.
Durante la reunión también se expuso una problemática ambiental vinculada al arroyo Las Tunas. Según Rossi, Daniel Tirso Fiorotto informó desde el Comité de Cuenca, que existen sedimentos "contaminados con capacidad de genotoxicidad, que podrían removerse durante las crecidas y llegar hasta la toma de agua de Paraná".
Los vecinos señalaron que la situación requiere inversiones y obras específicas, pero advirtieron que, por el momento, el comité trabaja "con mucha voluntad, pero sin presupuesto".