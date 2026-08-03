Le robaron la moto que utiliza para trabajar y pide ayuda para recuperarla

REDACCIÓN ELONCE
La moto robada era utilizada por un joven como su principal herramienta de trabajo. El hecho ocurrió durante la madrugada y quedó registrado por cámaras de seguridad. “Se siente una impotencia muy grande por no poder hacer nada”, expresó a Elonce.
Una moto robada durante la madrugada dejó a un joven de Paraná sin la herramienta que utilizaba diariamente para trabajar y generar sus ingresos. El hecho ocurrió en calle Amancio Alcorta, a metros de Presbítero Bartolomé Grella, y la víctima solicitó colaboración para intentar recuperar el rodado, que todavía se encuentra pagando.
Cipriano Troncoso, damnificado por el hecho, relató a Elonce que el robo ocurrió durante las primeras horas de la mañana y que el autor logró vulnerar el elemento de seguridad con el que había sujetado el vehículo. “Ocurrió ayer a las 5:40 horas de la mañana. Había dejado la moto atada en la columna. Apareció un señor y logró falsear el candado con un fierro de un paraguas para llevarse la moto”.
El joven explicó que el vehículo resultaba fundamental para desarrollar su actividad laboral y reveló que todavía no terminó de abonarlo. “Es la moto que utilizaba para trabajar, la estoy pagando todavía, me faltan siete cuotas y venía cumpliendo con todo”, declaró.
El recorrido que pudieron reconstruir con las cámaras
Según contó Troncoso, días antes del robo había realizado un arreglo en la moto. Debido a que permaneció un tiempo sin utilizarla, el sistema de alarma no funcionaba correctamente cuando se produjo la sustracción.
Tras advertir lo sucedido, vecinos de la zona colaboraron con el joven y facilitaron las imágenes captadas por distintas cámaras de seguridad. De esta manera, pudieron reconstruir parte del trayecto realizado por el autor luego de apoderarse del rodado.
“Pudimos ver que desde que se robó la moto, se fue caminando hasta calle Amado Nervo y dobló en la intersección para ir por Don Bosco. Ahí ya no pudimos conseguir más cámaras, pero creo que pudo haber salido para la parte de atrás del club Don Bosco”, comentó.
Radicó la denuncia y pidió colaboración
El damnificado informó que realizó la correspondiente denuncia por el robo en la Comisaría Cuarta. Mientras intenta obtener información que permita localizar el vehículo, describió el impacto que le generó descubrir que se habían llevado una herramienta fundamental para su actividad cotidiana.
“Quedé en shock”, reveló Troncoso al recordar el momento posterior al robo. Más allá del valor material del vehículo, remarcó que su principal preocupación pasa por la imposibilidad de utilizarlo para desarrollar su trabajo.
“La moto me servía mucho porque era mi fuente de ingreso”, afirmó desilusionado. Luego, ahondó: “Se siente una impotencia muy grande por no poder hacer nada”.
Los datos de la moto robada
El vehículo buscado es una moto Ika Slalom de 110 centímetros cúbicos, color gris y dominio A274JQR. La víctima espera que la difusión de las características del rodado permita obtener algún dato sobre su ubicación.
La búsqueda se concentra a partir del último recorrido que pudo reconstruirse mediante las cámaras aportadas por los vecinos. Según las imágenes mencionadas por Troncoso, el autor avanzó a pie con la moto hacia calle Amado Nervo y posteriormente tomó dirección hacia Don Bosco, donde se perdió su rastro.
Ante cualquier información que pueda contribuir a recuperar el vehículo, se solicitó comunicarse al 11 3898-2475. El joven espera encontrar la moto para poder retomar su actividad laboral mientras continúa abonando las siete cuotas que todavía adeuda por el rodado.