INCUCAI aprobó una nueva técnica para ampliar la donación de órganos

El INCUCAI aprobó un protocolo para ampliar la donación y trasplante de órganos mediante una técnica que mejora su preservación y permite utilizar donaciones que antes podían descartarse.
La donación y trasplante de órganos en Argentina incorporará un nuevo procedimiento destinado a aumentar la disponibilidad de órganos aptos y mejorar sus condiciones de preservación. El Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) aprobó un protocolo nacional para implementar la Perfusión Regional Normotérmica, una técnica de avanzada que permitirá aprovechar determinadas donaciones que hasta ahora tenían posibilidades limitadas de utilización.
La medida quedó establecida mediante la Resolución N° 275/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial. A partir de la normativa se fijaron criterios técnicos comunes para que el procedimiento pueda desarrollarse bajo un mismo estándar en las distintas provincias del país.
El objetivo central será ampliar la cantidad de órganos disponibles para trasplante y, al mismo tiempo, mejorar los resultados de los procedimientos para las personas que permanecen en lista de espera. La técnica permite conservar la viabilidad de distintos órganos después del fallecimiento del donante y reducir el deterioro provocado por la interrupción de la circulación sanguínea.
Cómo funciona la Perfusión Regional Normotérmica
La Perfusión Regional Normotérmica se aplica en procesos de donación en asistolia controlada. Se trata de situaciones en las que el fallecimiento se produce por el cese irreversible de las funciones circulatorias luego de la adecuación del esfuerzo terapéutico.
Una vez producido el fallecimiento y cumplidos los procedimientos correspondientes, la técnica permite restablecer de manera controlada la circulación sanguínea a temperatura corporal normal en determinadas regiones. De esta forma, los órganos continúan recibiendo oxígeno y se reduce el deterioro que puede producirse durante el período previo a su ablación.
Este procedimiento abre la posibilidad de preservar órganos como el corazón, los pulmones, el hígado y los riñones. El avance resulta relevante debido a que algunos órganos que anteriormente podían perder viabilidad durante estos procesos ahora tendrán mayores posibilidades de ser utilizados para un trasplante.
Más órganos disponibles para trasplantes
Uno de los principales beneficios esperados de la incorporación del protocolo es ampliar el universo de potenciales donantes y aprovechar mejor los órganos obtenidos mediante procedimientos de donación en asistolia controlada.
La preservación de la circulación y oxigenación permite evaluar las condiciones de los órganos y mantenerlos en mejores condiciones antes de concretar el trasplante. Esto podría traducirse tanto en una mayor disponibilidad como en mejores pronósticos para los pacientes receptores.
La implementación tendrá alcance nacional. El protocolo establecerá los parámetros que deberán seguir los equipos de procuración y trasplante en todo el territorio argentino, de manera que el procedimiento se realice con criterios homogéneos independientemente de la jurisdicción en la que se lleve adelante.
Un protocolo elaborado con especialistas
La elaboración de la normativa fue resultado del trabajo desarrollado por el INCUCAI junto con una comisión asesora conformada por especialistas de diferentes regiones de Argentina y profesionales pertenecientes a equipos de procuración y trasplante.
El intercambio permitió alcanzar un consenso técnico para determinar las condiciones necesarias para incorporar la Perfusión Regional Normotérmica al sistema argentino. La resolución contempla aspectos relacionados con la selección de potenciales donantes y receptores, las características técnicas del procedimiento y las responsabilidades de los profesionales intervinientes.
También establece requisitos específicos de capacitación para los equipos encargados de aplicar la técnica. El propósito es garantizar que la incorporación del nuevo procedimiento mantenga estándares de seguridad, calidad y trazabilidad durante todas las etapas del proceso de donación y trasplante.
El antecedente de la donación en asistolia
Argentina ya había avanzado en esta modalidad a partir de la implementación, en 2023, del Protocolo de Donación en Asistolia. Desde entonces, estos procedimientos estuvieron concentrados principalmente en la procuración de riñones.
En cambio, la utilización de órganos abdominales y torácicos obtenidos mediante esta modalidad había sido más limitada. La Perfusión Regional Normotérmica permitirá ampliar esas posibilidades al mejorar las condiciones de preservación y favorecer la viabilidad de órganos que presentan mayores dificultades cuando se interrumpe la circulación.
Con la aprobación del nuevo protocolo, el sistema argentino de donación y trasplante incorporará una herramienta destinada a extender las posibilidades de procuración bajo criterios comunes para todas las provincias. La expectativa está puesta en incrementar el número de órganos que puedan efectivamente utilizarse y generar nuevas oportunidades para las personas que aguardan un trasplante.