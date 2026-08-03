Patinadoras de Echagüe competirán en el Sudamericano de Brasil

REDACCIÓN ELONCE
Patinadoras de Echagüe clasificaron a la selección nacional y viajarán a Brasil para disputar el Campeonato Sudamericano. Las entrenadoras contaron a Elonce cómo fue el camino para alcanzar el certamen internacional.
Las patinadoras de Echagüe afrontarán uno de los desafíos deportivos más importantes de la temporada: fueron convocadas para integrar la selección argentina y competirán la próxima semana en el Campeonato Sudamericano que se desarrollará en Brasil. Para conseguir su lugar, las deportistas debieron superar el proceso clasificatorio y posicionarse entre las mejores del ranking nacional de sus respectivas categorías.
Una de las entrenadoras del club, Lucía, explicó a Elonce la exigencia que implicó llegar hasta la competencia internacional. “Siempre digo que Echagüe es una familia y que trabajamos para lograr la mejor versión de cada patinadora. Hoy tenemos las chicas que forman parte del seleccionado nacional que tuvieron que clasificar cada una en la categoría World Skate. Tuvieron que quedar, dentro de lo que es el ranking nacional, muy bien posicionadas para poder formar parte de la selección nacional”, resaltó.
Tras obtener la clasificación, las representantes de Echagüe compartirán toda la experiencia con el resto de la delegación argentina. “Viajan todas juntas en avión y se hospedan todas juntas en un hotel a cargo de la selección nacional de patín y compiten la semana que viene en Brasil”, agregó la entrenadora.
El camino para integrar la selección nacional
La participación en el Sudamericano representará el resultado de un proceso deportivo que demandó entrenamientos, competencias y buenos resultados a nivel nacional. Las patinadoras consiguieron posicionarse en el ranking requerido para formar parte del seleccionado y ahora tendrán la posibilidad de medirse con representantes de otros países.
Victoria Rigo también destacó el recorrido realizado por las deportistas y la expectativa generada por la competencia internacional. “Es un gran orgullo, venimos trabajando mucho y estamos muy entusiasmadas, disfrutando el proceso. Para ellas, esta etapa es muy importante. Para mí también”, mencionó.
Desde el cuerpo técnico remarcaron, además, que el objetivo del trabajo cotidiano trasciende los resultados conseguidos dentro de la pista. “Nosotras formamos, además de deportistas, personas. Estamos muy contentas”, exclamó Rigo sobre el acompañamiento que realizan con las patinadoras.
El orgullo por el crecimiento de las patinadoras
Lucía también hizo hincapié en ese aspecto y aseguró que los logros deportivos son solamente una parte de la satisfacción que genera observar el crecimiento de las chicas dentro de la institución.
“Para mí es un orgullo enorme ver los frutos, Más allá de todos los frutos técnicos que cada uno tiene, sino en las personitas que uno se está convirtiendo porque cada una de ellas tiene un corazón enorme y me siento parte de la educación de cada una. Además de ser buenas patinadoras y personas, son nenas humildes y buenas compañeras. Esa es la medalla de oro más grande que cualquier selección o cualquier premio”, afirmó.
En ese sentido, las entrenadoras destacaron la importancia del compañerismo y los valores adquiridos durante el proceso deportivo. La clasificación al seleccionado argentino significó un nuevo paso para las jóvenes, pero también una oportunidad para compartir una experiencia internacional junto a otras deportistas del país.
El patín adaptado tendrá su Campeonato Nacional
El calendario deportivo de Echagüe no estará centrado únicamente en el viaje a Brasil. Paralelamente, representantes de patín adaptado de la institución viajarán este viernes a Buenos Aires para participar de su Campeonato Nacional.
“Aparte, tenemos patín adaptado, que este viernes viaja a Buenos Aires a su campeonato nacional, que para nosotros es un gran desafío y nos encanta incluirlas en todo y promover esta parte del deporte para que se sumen más chicos con discapacidad a disfrutar del patín”, expresó Lucía.
Desde el club buscan que la disciplina adaptada continúe creciendo y permita incorporar a más deportistas. La participación en el certamen nacional constituirá otra instancia competitiva para la institución y se desarrollará prácticamente en simultáneo con los preparativos de quienes representarán al país en Brasil.