Alimentación saludable: cómo comer mejor pese a las dificultades económicas

REDACCIÓN ELONCE
Un informe reveló que el 78,5% de los trabajadores elige alimentos menos nutritivos por razones económicas. La nutricionista Mariana Andrián explicó a Elonce cómo sostener una alimentación saludable con organización y productos de estación.
La alimentación saludable se convirtió en un desafío cada vez mayor para los trabajadores ante las dificultades económicas, que condicionan qué productos llegan a la mesa y, en algunos casos, llevan a reemplazar comidas por opciones de menor valor nutricional. Por tal motivo, la licenciada en Nutrición y docente Mariana Andrián analizó en “GPS”, que se emite por Elonce, un informe según el cual el 78,5% de los trabajadores consume alimentos menos nutritivos por motivos económicos.
La especialista consideró que los resultados reflejan una situación que también observa tanto en el ámbito académico como durante la atención de pacientes. “Vi el informe y se condice con los datos que hay últimamente en relación a la calidad de la alimentación vinculado a lo económico. En la Universidad trabajo en una materia que se llama Educación para la salud y la economía familiar, se charlan estas estrategias para trata r de mejorar la alimentación de las familias y de las personas en general, aun en situaciones no tan ideales en cuanto a lo económico”, sostuvo en primer lugar.
El problema, advirtió, aparece cuando determinados productos de menor calidad nutricional dejan de ser un consumo ocasional y pasan a sustituir alguna de las comidas principales. “El problema empieza cuando (los alimentos menos nutritivos, como el alfajor) empiezan a reemplazar comidas directamente. No es lo mismo el valor nutricional y eso se ve reflejado en la aparición de enfermedades, en la disminución de la energía diaria”, remarcó.
La economía condiciona las decisiones sobre la alimentación
Andrián explicó que las dificultades económicas atraviesan actualmente buena parte de las consultas nutricionales. La situación no solamente modifica la compra de alimentos, sino que puede repercutir sobre otros hábitos vinculados directamente con el bienestar y la salud de las personas.
“No hay paciente que no llegue al consultorio particular que no mencionen el aspecto económico como un limitante en algún punto, ya sea porque dejó de consumir ciertos alimentos, porque dejó de hacer cierta actividad física que disfrutaba y tuvo que optar por una u otra. Eso empieza a afectar a la salud y ahí también está nuestro rol como nutricionista de acompañar esos procesos haciendo énfasis en que se puede tener una alimentación saludable, aun en situaciones de dificultad económica”, puntualizó.
Dentro de este panorama, la nutricionista señaló que los trabajadores aparecen especialmente expuestos debido a la cantidad de horas que permanecen fuera del hogar y a fenómenos como el pluriempleo. “Los trabajadores son los más perjudicados porque son quienes más horas pasan fuera de su casa. El pluriempleo, que son datos que están presentes y afectan a gran cantidad de la población. Ahí es donde la organización cobra más importancia que nunca”, aclaró.
Organizar las compras para cuidar el bolsillo
La planificación del presupuesto familiar apareció como una de las principales herramientas para mejorar la calidad de la alimentación sin desconocer las restricciones económicas. Según Andrián, una dieta planteada en condiciones ideales puede incorporar productos costosos, pero existen alternativas para adaptarla a las posibilidades de cada hogar.
“Una alimentación ideal tiene su costo. Si vamos a dar una alimentación de un libro, tiene algunos componentes que son caros. Creo que ahí es importante la organización. Si uno organiza su presupuesto en base a cuántos somos en la familia, cuántas comidas hacemos en casa y también hay que aprovechar algunos alimentos, como las frutas y verduras de estación”, explicó.
En ese sentido, la especialista ejemplificó cómo la elección de productos según la época del año puede representar un ahorro y, al mismo tiempo, ofrecer alimentos en condiciones nutricionales óptimas. “Si quiero comer hoy frutos rojos y los voy a comprar a la verdulería, probablemente sea la fruta más cara que vaya a conseguir. Pero, si voy y compro mandarinas, que es la fruta de estación de invierno, probablemente va a tener un costo más bajo”, indicó.
Además del precio, Andrián destacó las ventajas nutricionales de respetar la estacionalidad de frutas y verduras. “Además, que sea de estación implica que es lo mejor nutricionalmente hablando porque está en el punto exacto y se aprovechan mejor los nutrientes”, sostuvo.
Legumbres, una alternativa nutritiva y versátil
Otro grupo de alimentos que puede adquirir mayor protagonismo dentro de una alimentación equilibrada son las legumbres. La nutricionista mencionó lentejas, garbanzos, arvejas y soja como productos que habitualmente tienen poca presencia en la dieta cotidiana pese a sus posibilidades nutricionales y culinarias.
“Hay otros alimentos, como las legumbres (lentejas, garbanzos, arvejas, soja) que utilizamos muy poco en el día a día. Sacando el guiso de lenteja, no solemos consumir mucho”, señaló Andrián durante la entrevista con Elonce.
La especialista remarcó que estos productos no tienen por qué quedar limitados a las preparaciones tradicionales. “Se pueden hacer un montón de preparaciones a base de legumbres, que tienen hidratos de carbono, pero también proteínas”, destacó. De esta manera, pueden incorporarse a distintas comidas y ayudar a diversificar el menú familiar.
Preparar con anticipación para evitar elecciones rápidas
Además de seleccionar productos accesibles, Andrián recomendó destinar parte del fin de semana o algún momento disponible a preparar comidas con anticipación. La estrategia permite contar con alternativas listas durante los días laborales, especialmente para quienes permanecen muchas horas fuera de sus hogares.
La planificación adquiere mayor importancia ante jornadas extensas o situaciones de pluriempleo. Tener preparaciones realizadas previamente puede evitar que la falta de tiempo termine llevando a reemplazar comidas completas por productos rápidos, pero nutricionalmente menos adecuados.
La nutricionista también puso el foco sobre un cambio registrado durante los últimos años en los hábitos de consumo de los argentinos: el crecimiento de los alimentos ultraprocesados y su presencia cada vez mayor dentro de la alimentación cotidiana.
El avance de los alimentos ultraprocesados
“Han venido a copar gran parte de nuestra alimentación. En Argentina se está viendo cada vez un poquito más. Hace un tiempo era más propio de países como Estados Unidos”, relató Andrián sobre la presencia creciente de este tipo de productos.
Ante esa realidad, recomendó prestar atención a la composición de aquello que se compra y consume. “La diferencia en ingredientes, principalmente, siempre es la consigna, si es un alimento que realmente me conviene o no tanto”, explicó la especialista.
Frente a un escenario en el que el presupuesto condiciona cada vez más las decisiones alimentarias, Andrián planteó que comer de manera saludable no necesariamente implica seguir una dieta costosa o incorporar productos difíciles de conseguir. La organización de las compras, el aprovechamiento de frutas y verduras de estación, una mayor incorporación de legumbres y la preparación anticipada de las comidas aparecen como estrategias para sostener una mejor calidad nutricional incluso cuando los recursos económicos son limitados.