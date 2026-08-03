Compañeras de Estefanía Sosa la recordaron con emoción y pidieron justicia tras el fatal choque

La compañeras de Estefanía Sosa recordaron con profundo dolor a la joven de 35 años que falleció tras el siniestro vial ocurrido el pasado sábado y describieron el enorme vacío que dejó en el hogar San Vicente de Paul, donde desarrollaba su trabajo. En diálogo con Elonce, destacaron especialmente su alegría, su dedicación hacia las adultas mayores y reclamaron justicia por lo sucedido.

Volver a trabajar después de la tragedia fue uno de los momentos más difíciles para quienes compartían diariamente las tareas con Estefanía. El dolor estaba presente en cada espacio de la institución y también entre las residentes, que habían construido con ella un estrecho vínculo. “Entrar hoy a trabajar fue muy duro. Más allá de que es otro turno, la verdad es que se siente una ausencia”, resumió una de sus compañeras al dialogar con Elonce.

Dolor en el hogar San Vicente de Paul.

Sin embargo, hubo una escena que condensó el impacto que produjo su muerte dentro del hogar. Durante la despedida de Estefanía, sus compañeras solicitaron que el cortejo fúnebre pasara frente al establecimiento para que las adultas mayores pudieran darle el último adiós. El pedido fue atendido y el vehículo se detuvo durante algunos minutos frente al lugar donde la joven había trabajado.

La despedida frente al hogar

“Quiero agradecer al servicio fúnebre y al chofer. Se le pidió si por favor podía pasar por acá porque las residentes querían despedirse de ella y él muy amablemente pasó y se detuvo”, relató una de las trabajadoras sobre aquel momento cargado de emoción.

Desde las puertas del hogar, las residentes pudieron despedirse de quien las había acompañado durante sus jornadas cotidianas. Para las compañeras de Estefanía, aquel gesto tuvo una importancia especial porque permitió cerrar, al menos simbólicamente, una relación construida a partir del cuidado diario. “Nuestras viejas se pudieron despedir de Estefanía, que las atendió con mucho amor, siempre con mucho amor y mucho respeto”, expresaron.

Los recuerdos comenzaron entonces a reconstruir pequeñas escenas de la vida cotidiana de Estefanía dentro de la institución. No hablaron solamente de una trabajadora, sino de una joven que encontraba formas de acompañar y generar momentos especiales entre las residentes. “Ella era todo para las viejas. Les pintaba las uñas, siempre estaba muy pendiente de ellas, muy dispuesta. Siempre las acompañaba en todo momento”, señalaron.

Estefanía y sus compañeras de trabajo.

El desafío de contener el dolor

La noticia de la muerte también obligó al personal a atravesar una situación particularmente difícil: sobrellevar su propio dolor mientras acompañaban emocionalmente a las adultas mayores. Las trabajadoras explicaron que debieron mantenerse fuertes frente a las residentes pese al impacto que les había causado la pérdida.

“Fue demasiado fuerte no llorar adelante de ellas, porque hay que contenerlas. Adelante de ellas no podemos demostrar lo que sentimos”, relató una de las compañeras. Otra trabajadora recordó que le tocó cumplir funciones durante las horas posteriores a conocerse la noticia: “Fue súper difícil entrar sabiendo ya lo de Estefanía y contener a las abuelas. Obviamente, entre nosotros fue desgarrador”.

En esas primeras horas, según explicaron, la respuesta colectiva resultó fundamental. Trabajadoras de diferentes turnos se acercaron al establecimiento y se acompañaron para poder continuar con las tareas. “Hubo mucha fortaleza, mucha unión, porque todas las chicas que trabajan acá estuvieron al pie del cañón, a la mañana como a la tarde. Todas se ayudaron”, destacaron.

Estefanía y sus compañeras de trabajo.

“Nos vamos a quedar con su alegría”

Cuando fueron consultadas acerca de cómo querían recordar a Estefanía, las respuestas coincidieron inmediatamente en un rasgo: su alegría. En medio de la tristeza por la pérdida, sus compañeras eligieron rescatar la personalidad que la joven mostraba diariamente dentro del hogar.

“Con alegría, porque ella era muy alegre. Siempre con la sonrisa, su carcajada, y así nos vamos a quedar con ese recuerdo. Esa alegría va a quedar siempre con nosotros”, manifestaron. También evocaron con afecto su carácter y aquellos gestos que formaban parte de la convivencia cotidiana: “Siempre andaba contenta y, ojo, si se enojaba, picaba y salía toda”.

La muerte de Estefanía, ocurrida luego del grave siniestro vial del sábado, modificó abruptamente esa cotidianeidad. Para quienes compartieron horas de trabajo con ella, el impacto todavía resultaba difícil de dimensionar. “La verdad es que dejó un vacío muy grande, muy grande”, expresaron ante Elonce.

El pedido por Carolina

Mientras transitaban el duelo por Estefanía, las trabajadoras mantenían su atención puesta en la evolución de Carolina, madre de la joven, quien también resultó gravemente afectada por el siniestro. Por ese motivo, aprovecharon el contacto con Elonce para realizar un pedido especial a la comunidad.

“Les pido por medio de este medio a toda la comunidad que oremos por Carolina para que se recupere, para que salga adelante. Necesitamos que ella esté con nosotros acá”, expresaron. El pedido se reiteró durante la entrevista como una de las principales preocupaciones de quienes conocieron a Estefanía y a su familia.

Las compañeras insistieron en sostener una cadena de oración y acompañamiento. “Va a ser fuerte. Pedimos una cadena de oración por Carolina”, señalaron. De esa manera, el dolor por la pérdida convivía con la esperanza depositada en la recuperación de la madre de la joven.

Reclamo de justicia y mayores controles

Junto con el recuerdo de Estefanía y el pedido por Carolina, las trabajadoras expresaron su expectativa respecto del avance de la investigación judicial por el siniestro. “Pedimos que esto también se haga justicia, que no quede en la nada”, manifestaron, dejando en claro que se trataba de un reclamo realizado desde su condición de compañeras y allegadas a la víctima.

Consultadas acerca de la persona señalada como responsable del hecho, explicaron que la conocían únicamente por su actividad comercial y su cercanía con la institución. “Nosotros lo conocemos por el negocio y todo. En la vida personal de él no lo conocíamos, así que no podemos juzgar tampoco en esa faceta”, aclararon, diferenciando ese conocimiento circunstancial de cualquier consideración sobre las responsabilidades que deberá determinar la Justicia.

Las trabajadoras también reclamaron que se intensifiquen los controles de tránsito, especialmente durante las noches y en sectores cercanos a establecimientos bailables. “Que empiecen a hacer los controles como corresponde fuera de los boliches y todo, no solo de motos, sino también de autos”, expresaron. Se trató de una opinión de las entrevistadas formulada en medio del dolor provocado por la tragedia.

Un recuerdo que permanecerá en el hogar

Más allá del reclamo judicial, el testimonio de las compañeras permitió reconstruir otra dimensión de la historia: la de una trabajadora de 35 años cuya presencia formaba parte de la vida diaria de numerosas adultas mayores. Los gestos sencillos —acompañarlas, atenderlas, pintarles las uñas o compartir una carcajada— adquirieron otro significado después de su muerte.

La imagen del cortejo detenido frente al hogar sintetizó ese vínculo. Por unos minutos, las residentes pudieron despedirse de Estefanía desde el lugar en el que habían compartido tantas jornadas con ella. Detrás quedaron sus compañeras, atravesadas por el mismo dolor y con la responsabilidad de seguir acompañando a quienes también sufrían la pérdida.

Entre el pedido de justicia, la preocupación por Carolina y la tristeza que atravesó al hogar, las trabajadoras eligieron conservar una imagen concreta de Estefanía: la de una joven alegre, dedicada y cercana. “Así nos vamos a quedar con ese recuerdo, con esa alegría que va a quedar siempre con nosotros”, resumieron.