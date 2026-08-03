El temporal dañó el techo del centro comunitario “El Trébol” de Paraná

REDACCIÓN ELONCE
El fuerte temporal provocó importantes daños en el Centro Comunitario El Trébol. Vecinos señalaron a Elonce que el salón es un espacio clave para actividades sociales y solicitaron apoyo para su reconstrucción.
El temporal dañó el techo del Centro Comunitario El Trébol, generando importantes destrozos en un espacio utilizado desde hace años para actividades sociales, deportivas y recreativas del barrio de la zona este de Paraná. Vecinos manifestaron su preocupación por los daños y destacaron el esfuerzo que demandó construir y mantener el edificio.
María Ángel Jaime, una de las referentes del lugar, explicó a Elonce que el salón representa un punto de encuentro para la comunidad y recordó que allí funcionan talleres, se realizan reuniones, actividades para niños y distintos eventos destinados a los vecinos.
"El salón tiene historia. Se alquila, se dictan talleres, hubo escuelita de fútbol, se brinda copa de leche y muchas veces las celebraciones del Día del Niño se hicieron allí cuando el tiempo no acompañó", relató.
El viento arrancó el techo
Jaime indicó que el principal daño se registró en el techo de chapas, que fue arrancado por las intensas ráfagas de viento.
Explicó que esa estructura había sido construida gracias al esfuerzo de la comisión vecinal y de los propios vecinos, quienes reunieron fondos para comprar los materiales y concretar la obra con colaboración de distintas instituciones.
"Fue un sacrificio de la comisión vecinal. Se recaudó dinero, se compró el material y entre los vecinos pudimos colocar el techo", recordó.
La tormenta sorprendió durante la noche
La vecina contó a Elonce que fue alertada cerca de la medianoche por otra habitante del barrio, quien observó que el techo comenzaba a desprenderse.
Al llegar al lugar, constató que parte de la cubierta ya había sido levantada por el viento. Con la colaboración del área municipal de Comisiones Vecinales pudieron ingresar al edificio para evaluar los daños.
Según explicó, el agua ingresó de manera abundante debido a que también se desprendieron los clavadores y parte de la estructura de madera que sostenía las chapas.
Preocupación por la reconstrucción
Jaime reconoció que todavía no pudieron calcular cuánto costará reparar el salón, aunque recordó que la construcción del techo demandó un importante esfuerzo económico y humano.
Indicó que conseguir materiales y mano de obra representa un desafío para la comunidad y sostuvo que mantener un espacio de estas características requiere del compromiso permanente de los vecinos.
"Levantar y mantener este lugar no es fácil. Hay mucho sacrificio detrás de este salón y por eso duele verlo así", expresó con visible emoción.
Un espacio de referencia para el barrio
Los vecinos aclararon que el objetivo de dar a conocer la situación no fue realizar un reclamo, sino visibilizar el impacto que tuvo el temporal sobre un edificio que cumple un rol social importante.
El Centro Comunitario El Trébol, inaugurado hace casi dos décadas en la intersección de calles Los Junquillos y Las Orquídeas, continúa siendo un punto de encuentro para numerosas actividades comunitarias y ahora deberá afrontar un proceso de reconstrucción para recuperar plenamente su funcionamiento.