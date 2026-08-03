De tocar ante Scaloni al Festival de Jesús María: el sueño del conjunto santafesino "Chama.me"

REDACCIÓN ELONCE
Los integrantes de Chama.mé recordaron a Elonce cómo interpretaron "Contra viento y marea" frente a Lionel Scaloni en Pujato. “Fue un momento muy muy emotivo para nosotros que lo vamos a llevar siempre trabajo en nuestro corazón", valoraron.
El grupo que emocionó a Lionel Scaloni con un chamamé en la puerta de su casa recordó cómo fue aquel encuentro que cambió su carrera artística. Los integrantes de Chama.mé, conjunto santafesino integrado por Abel, Walter y Román Villarreal junto a Marcos Andreani, relataron que todo surgió de manera espontánea cuando fueron hasta la vivienda del entrenador de la Selección Argentina, en Pujato, con la intención de conseguir un autógrafo.
"Fuimos como cualquier hincha. Queríamos que nos firmara los instrumentos y sacarnos una foto. Nunca imaginamos que terminaríamos tocándole un chamamé a pedido suyo", recordaron durante una entrevista con Elonce.
Los músicos explicaron que llevaban sus instrumentos porque esperaban inmortalizar ese momento con el director técnico subcampeón del mundo.
Un pedido inesperado
Tras la fotografía de rigor, uno de los integrantes le comentó a Scaloni que eran un conjunto de chamamé. La respuesta del entrenador sorprendió a todos.
"Nos dijo: 'Pero todavía no tocaron ninguno', con esa forma tan particular que tiene él. Ahí quedamos congelados por un instante y empezamos a interpretar 'Contra viento y marea'", relató Walter.
El momento quedó registrado en un video de apenas 30 segundos que rápidamente comenzó a multiplicarse en redes sociales y medios de comunicación de todo el país.
Los músicos destacaron especialmente la actitud del entrenador argentino durante la interpretación. "Lo que más nos emocionó fue el respeto con el que escuchó el tema. Prestó atención en todo momento y hasta les pidió a otras personas que esperaran mientras nosotros terminábamos de tocar", señalaron.
“Fue un momento muy muy emotivo para nosotros que lo vamos a llevar siempre trabajo en nuestro corazón y también hoy sentimos que es parte de la historia de Chama.mé para el mundo”, destacó uno de ellos.
Un antes y un después
Los integrantes de Chama.mé aseguraron que aquella presentación marcó un punto de inflexión en su carrera. "Fue un antes y un después. Empezamos a recorrer el país y llegaron propuestas que nunca imaginábamos", afirmaron.
Entre las convocatorias confirmadas mencionaron su participación en el tradicional Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, una presentación en escenario mayor de la Plaza Próspero Molina del Festival de Cosquín y shows previstos en distintas localidades de Entre Ríos y Santa Fe.
Según explicaron, el video alcanzó una repercusión inesperada. "En nuestra página llegó a seis millones de reproducciones en tres días y, sumando otras plataformas, estimamos que superó las cien millones de visualizaciones en apenas cinco días", comentaron.
Una propuesta que busca renovar el chamamé
Los músicos explicaron que Chama.mé nació después de que la UNESCO declarara al chamamé Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en diciembre de 2020.
El proyecto busca combinar los sonidos tradicionales del acordeón y la guitarra con sintetizadores, percusión y nuevos arreglos, sin perder la esencia del género.
Además, destacaron su vínculo con Entre Ríos. "Somos hijos de entrerrianos. Nuestro papá es de Sauce de Luna y nuestra mamá de Yeso, en departamento La Paz. Tenemos sangre entrerriana y queremos recorrer toda la provincia con esta propuesta", expresaron.
"Contra viento y marea" ya está disponible
Durante la entrevista también anunciaron que el tema interpretado frente a Scaloni ya puede escucharse en las plataformas digitales. La canción, titulada "Contra viento y marea", se encuentra disponible en Spotify y próximamente contará con un videoclip oficial.
Los integrantes del grupo agradecieron el apoyo recibido tras la viralización del video y destacaron que esperan reencontrarse muy pronto con el público entrerriano en distintos escenarios de la provincia.
A continuación, una parte de la glosa del tema "Contra viento y marea":
“Siempre anduve caminando en este suelo argentino,
encontrando piedras en el camino y tropiezos en mi vida.
Por esta patria tan querida y mi origen bien campero,
lo único que quiero es cumplir con mi tarea
de musiquear entre amigos contra vientos y marea”.