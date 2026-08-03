Falleció Carlos Chiara Díaz, histórico ex vocal del Superior Tribunal de Justicia

Murió Carlos Chiara Díaz, histórico ex vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos. El ex magistrado falleció durante la madrugada de este lunes, a los 81 años, luego de atravesar varios meses de enfermedad y permanecer internado desde hacía dos días en una clínica privada de Paraná, publicó Análisis.

Chiara Díaz desarrolló una extensa carrera en la magistratura provincial y fue una de las figuras más reconocidas del derecho procesal penal argentino. Integró el Superior Tribunal de Justicia durante casi tres décadas y también construyó una amplia trayectoria como docente universitario e investigador.

Abogado egresado de la Universidad Nacional del Litoral en 1966, obtuvo el doctorado en Ciencias Jurídicas y Sociales en esa misma institución en 1982.

Más de 25 años en el Superior Tribunal

En 1988 fue designado vocal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, cargo que desempeñó hasta su renuncia en 2017.

Durante ese período presidió el máximo tribunal provincial entre 1994 y 1995 y, en distintas oportunidades, estuvo al frente de la Sala Nº 1 de Procedimientos Constitucionales y Penal. Además, ejerció como vocal decano e integró el Jurado de Enjuiciamiento de la provincia, organismo encargado de juzgar la conducta de magistrados y funcionarios judiciales.

Su paso por el Poder Judicial estuvo marcado por una fuerte participación en la modernización del derecho procesal penal y por una intensa actividad institucional.

Una reconocida carrera académica

En paralelo a su desempeño como juez, Chiara Díaz desarrolló una destacada actividad docente.

Fue profesor titular de Derecho Procesal Penal en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral y dictó cursos de posgrado en diversas universidades del país, entre ellas la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional del Nordeste, la Universidad de Belgrano, la Universidad Notarial Argentina y las universidades católicas de San Luis y Salta.

También integró la Comisión Nacional de Reformas al Código Penal entre 2005 y 2006, participó como coautor del Código Procesal Penal bonaerense de 1997 y publicó 56 libros y numerosos trabajos especializados sobre derecho penal, derecho procesal penal y administración de justicia.

El juicio político que quedó sin resolución

El último tramo de su carrera estuvo atravesado por un proceso de juicio político impulsado en 2016 a partir de una denuncia por presunto mal desempeño.

La investigación legislativa cuestionó la cantidad de días en los que el magistrado permaneció fuera de la jurisdicción por actividades académicas, señalando además el uso de viáticos y traslados oficiales durante ese período.

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la acusación y remitió el expediente al Jurado de Enjuiciamiento. Sin embargo, el proceso no llegó a concluir porque Chiara Díaz presentó su renuncia al cargo antes de que se dictara un veredicto.

Tras su dimisión, se jubiló en septiembre de 2017, poniendo fin a una extensa trayectoria en la Justicia entrerriana.