Javier Milei confirmó que ya definió a su candidato a vicepresidente para buscar la reelección en 2027, aunque evitó revelar su identidad. También insistió con eliminar las PASO y anticipó las prioridades legislativas del Gobierno.
Javier Milei confirmó que ya definió a su candidato a vicepresidente para las próximas elecciones, en las que buscará renovar su mandato en 2027, aunque decidió mantener en reserva el nombre de quien lo acompañará en la fórmula. El Presidente realizó la revelación durante una entrevista en la que también anticipó definiciones electorales, económicas y legislativas.
“Tengo definido mi compañero de fórmula para el año que viene, pero prefiero reservarme el nombre por el momento”, afirmó Milei en declaraciones al Diario de Río Negro. De esta manera, ratificó que el oficialismo comenzó a delinear su estrategia para las próximas elecciones presidenciales.
El mandatario también volvió a plantear su intención de eliminar las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Según argumentó, el mecanismo implica que el Estado financie internas partidarias y representa un gasto que debería evitarse.
Milei volvió a reclamar la eliminación de las PASO
“Desde incluso antes de ser Presidente estoy en contra de las PASO. No cumplen ninguna función real más que gastar la plata del contribuyente en internas privadas de los partidos que deberían resolver puertas adentro”, sostuvo el jefe de Estado.
Milei estimó que las primarias representan un costo de 250 millones de dólares anuales y aseguró que su administración mantiene la intención de eliminarlas. “Nuestra vocación es eliminarlas y esperamos que el Congreso acompañe”, agregó.
En materia económica, el Presidente defendió los resultados obtenidos por su administración y destacó como principales puntos el superávit fiscal, la desaceleración de la inflación, la eliminación del cepo cambiario y la recomposición de las reservas.
Qué dijo Milei sobre la economía
“Logramos y defendimos a rajatabla el superávit fiscal, bajamos la inflación, sacamos el cepo y las reservas se recomponen, mientras reconstruimos la credibilidad argentina pagando todas y cada una de nuestras obligaciones”, manifestó.
El mandatario reconoció, no obstante, que parte de la población todavía no percibe una mejora en sus ingresos. “Es normal que aún haya argentinos que no perciben en su bolsillo esta tendencia de mejora. Arreglar en dos años lo que se rompió en un siglo lleva tiempo, y no le vamos a mentir a la gente con atajos”, sostuvo.
En ese sentido, proyectó tres años consecutivos de crecimiento económico y aseguró que la actividad y el Producto Bruto Interno (PBI) superaron máximos históricos. Se trató de una evaluación realizada por el propio Presidente sobre el desempeño de su programa económico.
La reforma del Banco Central, entre las prioridades
Milei ubicó a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) como la principal prioridad legislativa del Gobierno para este semestre. La iniciativa buscará limitar legalmente la posibilidad de utilizar emisión monetaria para financiar al Tesoro.
“No alcanza con haber saneado el balance del Banco Central si la próxima gestión populista puede volver a prender la maquinita y sumir a los argentinos nuevamente en un infierno inflacionario”, argumentó.
Según explicó, el proyecto pretende establecer como misión principal del organismo la preservación del valor de la moneda y prohibir expresamente el financiamiento al Tesoro. Además, planteó la necesidad de otorgar mayor estabilidad a las autoridades monetarias frente a eventuales cambios políticos.
Inversiones y relación con el FMI
El Presidente también hizo referencia a las conversaciones mantenidas con organismos multilaterales de crédito y valoró el desempeño del programa económico frente a las revisiones del Fondo Monetario Internacional (FMI).
“Por primera vez en la historia las misiones del FMI no vienen a la Argentina a exigirle condiciones o hacerle reclamos a un Gobierno incumplidor, sino que vienen a respaldar un programa exitoso que además sobrecumple todas las metas”, afirmó Milei.
Respecto del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), aseguró que existen proyectos aprobados por más de 46.000 millones de dólares y otros por más de 100.000 millones en evaluación. Al considerar también inversiones anunciadas, el mandatario situó la cifra por encima de los 150.000 millones de dólares.
El vínculo con las provincias
Milei destacó además el acompañamiento de los gobernadores de Río Negro, Alberto Weretilneck, y Neuquén, Rolando Figueroa, a diferentes iniciativas legislativas promovidas por la Casa Rosada.
“Los gobernadores comprenden este proceso y por eso han apoyado muchas de estas reformas. Si seguimos por este camino en 10 años Neuquén y Río Negro serán increíblemente prósperas”, proyectó.
Finalmente, descartó que el Estado nacional impulse directamente inversiones privadas en determinados sectores productivos. “Nosotros vinimos a nivelar la cancha y a sacarle el Estado de encima al sector privado”, sostuvo.
Consultado sobre cómo pretende ser recordado, Milei expresó que aspira a ser identificado como quien “recibió un país en plena decadencia y generó el cambio de rumbo que la gente pidió con su voto”.