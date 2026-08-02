Entre Ríos impulsa una Reserva de Biosfera Transfronteriza con Corrientes, Uruguay y Brasil. El proyecto apunta a preservar ecosistemas y potenciar el turismo y la producción sostenible.
Entre Ríos impulsa una Reserva de Biosfera Transfronteriza junto a Corrientes, Uruguay y Brasil, una iniciativa que busca preservar ecosistemas compartidos y, al mismo tiempo, promover el ecoturismo, la producción sostenible y la integración regional. El proyecto avanzó durante una jornada de trabajo desarrollada en Chajarí.
Del encuentro participaron representantes de Entre Ríos y Corrientes, del departamento uruguayo de Artigas y del municipio brasileño de Barra do Quaraí. Según informó el Gobierno entrerriano, comenzaron a definirse las primeras etapas de una propuesta que posteriormente deberá buscar el reconocimiento de la Unesco.
En caso de concretarse esa distinción internacional, la iniciativa se convertiría, según destacó la Provincia, en la sexta Reserva de Biosfera Trifronteriza del mundo. El proyecto involucraría territorios que comparten características ambientales y productivas a ambos lados de las fronteras nacionales.
Comenzaron a delinear el proyecto
La jornada reunió a organismos públicos, municipios del departamento Federación, instituciones académicas, organizaciones sociales y equipos técnicos. También participaron representantes del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande.
La secretaria de Ambiente de Entre Ríos, Rosa Hojman, calificó la reunión como “muy positiva” por haber congregado a representantes de los cuatro territorios. “Ahora tenemos el desafío de avanzar en la elaboración concreta del proyecto y en la organización de las próximas etapas de trabajo”, explicó.
La funcionaria anticipó que las siguientes instancias contemplarán encuentros técnicos con autoridades de los municipios entrerrianos y representantes de los sectores productivos e industriales. El objetivo será incorporar las distintas actividades de la región a la planificación de la futura reserva.
Turismo, producción y preservación ambiental
El intendente de Chajarí, Marcelo Borghesan, destacó que la ciudad fuera seleccionada como sede del encuentro multilateral y consideró que la propuesta puede generar oportunidades vinculadas con distintas actividades regionales.
“Esta propuesta abre oportunidades para fortalecer el turismo, la producción sostenible, la educación ambiental y la integración entre nuestros territorios”, afirmó el presidente municipal durante la jornada.
Desde Corrientes participaron autoridades de Parques y Reservas y representantes de seis municipios. La delegación uruguaya estuvo integrada por autoridades del departamento de Artigas, funcionarios de la Dirección Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente y representantes vinculados con la Red Mundial de Reservas de Biosfera de la Unesco.
Las próximas etapas de la iniciativa
Brasil estuvo representado por autoridades de Barra do Quaraí y funcionarios de la Secretaría de Ambiente e Infraestructura del estado de Rio Grande do Sul. Por Entre Ríos también participaron autoridades provinciales, municipales y responsables de áreas vinculadas con la conservación ambiental.
Tras el encuentro, los equipos técnicos comenzaron a trabajar en la delimitación y definición de las primeras etapas del proyecto. Todavía deberá avanzarse en aspectos territoriales, ambientales, productivos e institucionales antes de presentar formalmente la iniciativa para su reconocimiento.
La Provincia informó que continuará coordinando mesas de trabajo con municipios y actores locales. La propuesta apunta a compatibilizar la conservación de los ecosistemas compartidos con las actividades económicas y sociales de la región, bajo un esquema de cooperación entre Argentina, Uruguay y Brasil.