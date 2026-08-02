Dibu Martínez no jugará en Juventus: el motivo que frustró su llegada a Italia

La posibilidad de que Dibu Martínez continúe su carrera en el fútbol italiano quedó prácticamente descartada. Juventus decidió no avanzar con su contratación debido a las diferencias económicas surgidas durante las conversaciones con Aston Villa.

El club de Turín había realizado contactos para conocer las condiciones de una posible transferencia, pero las cifras solicitadas por la institución inglesa terminaron frenando la operación. De esta manera, las negociaciones no prosperaron y el arquero permanecerá, por el momento, en Birmingham.

Según informó el periodista especializado en transferencias Fabrizio Romano, Juventus desistió de continuar las tratativas al considerar demasiado elevadas las pretensiones económicas del conjunto de la Premier League.

El futuro de Dibu Martínez sigue abierto

La continuidad de Dibu Martínez en Aston Villa había quedado rodeada de incertidumbre desde mayo de 2025. En aquella oportunidad, se retiró entre lágrimas después del último partido como local por la Premier League y su gesto fue interpretado como una posible despedida.

Sin embargo, durante los mercados posteriores no apareció una propuesta que alcanzara las condiciones exigidas por el club inglés y que, al mismo tiempo, resultara conveniente para el arquero. El interés de Juventus abrió una nueva posibilidad, aunque las diferencias económicas impidieron concretar el traspaso.

Pese a la caída de esta negociación, el futuro del marplatense todavía podría presentar novedades mientras permanezca abierto el mercado de pases. Aston Villa no tiene previsto desprenderse fácilmente de uno de sus principales referentes y mantiene una posición firme respecto de su valor.

Una figura consolidada en Aston Villa

Dibu Martínez llegó al conjunto de Birmingham en 2020, después de pasar varios años en Arsenal y afrontar diferentes préstamos. Aston Villa pagó alrededor de 17 millones de euros por su pase y rápidamente lo convirtió en titular.

Sus actuaciones en el fútbol inglés y su protagonismo con la Selección Argentina lo consolidaron como una de las figuras del plantel. Actualmente conserva un lugar indiscutido en el arco del equipo.

Luego de disputar la final del Mundial ante España, el arquero se encuentra de vacaciones. Una vez terminado su período de descanso, deberá reincorporarse a los entrenamientos de Aston Villa, mientras permanece atento a cualquier nueva propuesta que pueda surgir antes del cierre del mercado.