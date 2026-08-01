Briatore elogió a Franco Colapinto, pero sembró dudas sobre su futuro en Alpine

Franco Colapinto recibió elogios de Flavio Briatore por su evolución durante la temporada de Fórmula 1. Sin embargo, el líder de Alpine evitó confirmar su continuidad y aseguró que la prioridad es mejorar el equipo.
Franco Colapinto recibió un fuerte respaldo de Flavio Briatore por el crecimiento mostrado durante su primera temporada completa en la Fórmula 1, aunque el asesor ejecutivo de Alpine mantuvo abierta la incógnita sobre la continuidad del argentino. “Del año pasado a este año está mejorando al 100%. No sabes cómo evoluciona un piloto joven. Veamos qué nos depara el futuro”, expresó.
Las declaraciones del italiano llegaron durante el receso de verano de la máxima categoría y en momentos en que Alpine intenta revertir una temporada marcada por las dificultades de rendimiento de su monoplaza. El equipo perdió el quinto lugar del Campeonato de Constructores frente a Racing Bulls y necesita recuperar competitividad.
Briatore dejó en claro que la definición de la formación de pilotos no constituye actualmente el principal asunto a resolver. “En este momento, el piloto no es realmente nuestra prioridad. Tenemos que construir el equipo”, aseguró en una entrevista con el medio especializado The Race.
Briatore destacó el crecimiento de Colapinto
El dirigente explicó que Alpine pretende primero conseguir un auto capaz de competir regularmente en los puestos importantes antes de evaluar si necesita realizar modificaciones entre sus pilotos.
“Hay que incorporar al piloto al equipo en el momento en que creas que te va a aportar esa gran diferencia de dos o tres décimas. Hoy mi prioridad es construir un equipo de carreras”, remarcó Briatore.
En ese escenario, la valoración que realizó sobre el argentino resultó significativa. “En cierto modo, lo mismo ocurre con Franco. Es muy joven, es su primera experiencia en la Fórmula 1, y está mejorando al 100%”, destacó sobre la evolución del piloto.
Los resultados del argentino con Alpine
Colapinto consiguió algunos de sus mejores resultados precisamente durante fechas en las que el rendimiento general del Alpine A526 estuvo lejos de ser el esperado.
El argentino logró un sexto puesto en Canadá y terminó séptimo en Miami. También consiguió actuaciones destacadas en los Grandes Premios de Gran Bretaña y Bélgica, donde pudo sumar puntos pese a las limitaciones exhibidas por el monoplaza.
Ese desempeño permitió que Colapinto ganara reconocimiento dentro de la estructura durante su primera campaña completa en la máxima categoría. Sin embargo, Briatore prefirió no anticipar decisiones sobre la conformación del equipo para el futuro.
Gasly, una pieza central del proyecto
El asesor ejecutivo también se refirió a Pierre Gasly y rechazó la idea de que Alpine necesite contratar a una gran figura para dar un salto competitivo.
“Creo que si hablamos de los mejores seis pilotos, Pierre está entre ellos. Solo necesitamos un coche mejor, más confianza en la fábrica”, sostuvo Briatore.
Gasly tiene contrato con Alpine hasta fines de 2028, por lo que aparece como una de las piezas centrales del proyecto deportivo de la escudería francesa a largo plazo.