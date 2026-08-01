Rescató a un perro que no podía salir del río y quedó registrado: el video del emotivo momento

Un emotivo rescate se vivió en la zona de las Termas de Colón, donde el guardavidas Damián Pires se lanzó al río para salvar a un perro callejero que había quedado atrapado por la creciente y no lograba regresar a la orilla.

El hecho ocurrió al inicio de la jornada laboral, mientras la lluvia continuaba cayendo sobre la ciudad tras varias horas de precipitaciones. El animal, conocido por los trabajadores del complejo como "Manchitas", había ingresado al río persiguiendo a un pato sirirí y terminó desorientado entre la fuerte corriente y los troncos arrastrados por el agua.

"Ya estaba en las últimas"

En diálogo con medios nacionales, Pires relató que observó al perro nadando de un lado a otro sin poder encontrar una salida. Explicó que, cuando llegó al lugar, sus compañeros ya intentaban ayudarlo desde la costa, pero el animal no respondía a los llamados.

Captura de video. Pato Becerra

El guardavidas contó: "Tratamos de sacarlo llamándolo y silbando y no había manera" y agregó que el perro, agotado por el esfuerzo, "se prendía arriba de los troncos y se volvía a desesperar, se tiraba al agua".

Finalmente, decidió intervenir porque, según afirmó, "ya estaba en las últimas, se estaba dando por vencido. Ahí reaccioné y me tiré al agua para sacarlo".

Captura de video. Pato Becerra

La creciente complicó el operativo

Pires explicó que el crecimiento del río genera un escenario complejo en la costa debido al arrastre de árboles, ramas y vegetación provenientes de los bosques nativos y los pajonales que rodean la reserva natural lindera al complejo termal.

Además, señaló que la creciente también incrementa la presencia de víboras en la zona inundada, lo que representó un riesgo adicional durante el rescate.

El guardavidas indicó que dio aviso por radio interna antes de ingresar al agua para que sus compañeros permanecieran atentos mientras realizaba la maniobra.

Captura de video. Pato Becerra

Un compromiso que va más allá del trabajo

Damián Pires también es bombero voluntario y aseguró que su vocación de servicio lo impulsa a actuar cada vez que alguien necesita ayuda. "Uno siempre que puede trata de ayudar, de colaborar, sea un animal o una persona", expresó.

El rescatista agregó que situaciones similares ocurren con frecuencia en el complejo, donde suelen asistir a aves que chocan contra los ventanales y requieren cuidados para recuperarse.

Gracias a la rápida intervención del guardavidas, "Manchitas" logró salir del agua sano y salvo y regresar a la zona donde habitualmente permanece junto a los trabajadores y visitantes de las Termas de Colón.