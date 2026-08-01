Pampita disfrutó de las playas de Punta Cana y deslumbró con sus looks en microbikini

Pampita compartió imágenes de sus vacaciones en Punta Cana, donde disfrutó del sol y el mar. La modelo eligió una microbikini color chocolate y recibió numerosos elogios de sus seguidores.
Pampita volvió a captar la atención de sus seguidores en las redes sociales al compartir una serie de fotografías de sus vacaciones en Punta Cana. Lejos de las bajas temperaturas del invierno argentino, la modelo y conductora aprovechó las playas del Caribe para descansar y mostró algunos de sus looks elegidos para disfrutar del destino.
Durante su estadía en República Dominicana, Carolina “Pampita” Ardohain realizó una producción fotográfica junto al mar y lució una microbikini color chocolate. Con paisajes caribeños como escenario, publicó diferentes postales en las que se mostró disfrutando del sol y de sus días de relax.
“En casa”, escribió la conductora de Lo de Pampita al acompañar la publicación. El tono elegido para el traje de baño se encuentra entre las tendencias de la temporada y fue combinado con el entorno natural de las playas de Punta Cana.
Las fotos de Pampita que generaron repercusión
Las imágenes rápidamente provocaron reacciones entre los seguidores de la modelo, quienes dejaron numerosos comentarios en la publicación para destacar su look y las fotografías realizadas durante las vacaciones.
“La mujer más bella de todos los tiempos, única e irrepetible. Das cátedra”, expresó uno de los usuarios. Otro seguidor comentó: “La belleza en todo su esplendor”.
La publicación acumuló mensajes que destacaron principalmente el estilo de Pampita y su elección para disfrutar de las altas temperaturas del Caribe, en contraste con el frío que atraviesa la Argentina durante el invierno.
Relax y actividades en Punta Cana
Las vacaciones llegaron después de una intensa agenda para la conductora. Antes de viajar al Caribe, había participado de la cobertura del Mundial 2026 y posteriormente había pasado unos días en Villa La Angostura junto a sus hijos.
Tras su estadía en la Patagonia, Pampita cambió completamente de paisaje y temperaturas para instalarse durante algunos días en Punta Cana, uno de los principales destinos turísticos del Caribe.
Durante sus jornadas de descanso, combinó momentos de relax con diferentes actividades recreativas en la playa. También aprovechó los escenarios naturales para realizar nuevas sesiones fotográficas, algunas de ellas acompañadas por inflables y grandes palmeras, publicó Teleshow.
Un destino elegido para descansar
En las fotografías difundidas en sus redes sociales, la modelo se mostró sonriente y relajada mientras disfrutaba del mar y las altas temperaturas características de República Dominicana.
Punta Cana volvió así a convertirse en el escenario elegido por Pampita para una pausa luego de sus compromisos profesionales y familiares de las últimas semanas.
Mientras continuaba con sus vacaciones, la conductora compartió distintos momentos del viaje con sus seguidores y sus imágenes en microbikini volvieron a generar una importante repercusión en las redes sociales.