Bizarrap encendió rumores de una colaboración con Rosalía tras una misteriosa foto

Bizarrap volvió a generar expectativa entre sus seguidores luego de publicar una misteriosa imagen en redes sociales que fue interpretada como una posible señal de una colaboración con Rosalía, quien se encuentra en Buenos Aires para presentar su show en el marco de su gira internacional “Lux”.

El productor argentino compartió una fotografía tomada desde su estudio en la Ciudad de Buenos Aires, donde se observa un micrófono acompañado por un rosario. Aunque la publicación no incluyó mensajes, etiquetas ni menciones directas, sus seguidores relacionaron el detalle con la estética del último universo artístico de la cantante catalana.

Instagram | Bizarrap

El elemento religioso llamó especialmente la atención porque el rosario es un símbolo asociado a la era “Lux” de Rosalía, por lo que rápidamente comenzaron las especulaciones sobre una posible colaboración entre ambos artistas.

Rosalía llegó a Buenos Aires bajo un fuerte hermetismo

La llegada de Rosalía al país estuvo marcada por la reserva y la ausencia de apariciones públicas. La artista arribó durante la madrugada del jueves y mantuvo un perfil bajo, en medio de la expectativa por su presentación en el Movistar Arena.

El hermetismo también estuvo vinculado a la polémica generada en los últimos días luego de que la cantante pidiera disculpas por haber compartido una publicación relacionada con el video viral de Mía Khalifa que hacía referencia a jugadores de la Selección argentina.

Pese a la controversia, la española evitó declaraciones públicas y se concentró en su presentación y en sus actividades durante su estadía en el país.

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La posible colaboración entre Bizarrap y Rosalía

Hasta el momento, ni Bizarrap ni Rosalía confirmaron oficialmente que estén trabajando juntos en una nueva producción musical.

Sin embargo, la publicación del productor argentino fue suficiente para que sus seguidores comenzaran a especular con una posible sesión o canción conjunta, especialmente por el vínculo visual entre la imagen del estudio y la estética actual de la artista.

Bizarrap, uno de los productores argentinos más reconocidos a nivel internacional, mantiene el misterio sobre sus próximos proyectos luego de haber lanzado este año una única colaboración musical junto a Myke Towers.

Mientras tanto, la expectativa crece entre los fanáticos, que aguardan una confirmación oficial sobre uno de los posibles encuentros musicales más esperados entre Argentina y España.