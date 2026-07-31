Nueva función de "Emboscada" en el Cine Las Tipas con entrada libre y gratuita

REDACCIÓN ELONCE
Tras el éxito del estreno con figuras del cine nacional, la película "Emboscada", dirigida por Mauro Bedendo, filmada en Paraná y Villa Urquiza y protagonizada por Osvaldo Laport y Roly Serrano, será exhibida nuevamente, este viernes en el Cine Las Tipas.
Emboscada, la película filmada en Paraná y Villa Urquiza y protagonizada por Osvaldo Laport y Roly Serrano, volverá a exhibirse este viernes 31 de julio en el Cine Las Tipas, ubicado en el shopping Paso del Paraná. La función comenzará a las 22.30 y tendrá entrada libre y gratuita, con ingreso por orden de llegada.
La nueva proyección fue organizada luego de la buena respuesta obtenida durante su reciente estreno comercial en la misma sala, donde el filme convocó a una importante cantidad de espectadores y reunió al director, parte del elenco y figuras del cine nacional.
La producción, dirigida por el realizador paranaense Mauro Bedendo, ya había tenido su estreno oficial en noviembre del año pasado, durante el Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (FICER), y continúa su recorrido antes de llegar a las salas de Buenos Aires, donde está previsto su lanzamiento durante septiembre.
Una producción realizada íntegramente en Entre Ríos
Uno de los principales rasgos distintivos de Emboscada es que fue filmada íntegramente en Paraná y Villa Urquiza, utilizando escenarios naturales y urbanos de ambas localidades como parte central de la historia.
Además de contar con las actuaciones de Osvaldo Laport y Roly Serrano, la película reunió a más de 60 actores entrerrianos y de la región, en una de las producciones audiovisuales más importantes realizadas en la provincia en los últimos años.
Tras el estreno, Bedendo valoró el acompañamiento del público y destacó la repercusión alcanzada por la película. "Estamos muy felices y satisfechos. Realmente superó todas las expectativas que teníamos", expresó el director en diálogo con Elonce.
Un thriller político ambientado tras el corralito
La historia sigue a El Tano, interpretado por Osvaldo Laport, un corresponsal de guerra y fotógrafo profesional que se convierte en un símbolo de rebeldía durante la crisis económica de 2001.
Desesperado por recuperar los ahorros perdidos con el corralito financiero, el protagonista toma una decisión extrema que termina llevándolo a prisión.
Al recuperar la libertad, comienza una intensa persecución por parte de policías corruptos que buscan una fortuna escondida. Con una mochila cargada de dinero, un arma y su cámara fotográfica, El Tano emprende una huida hacia el único lugar donde cree que podrá encontrar refugio: su pasado.
Paraná y Villa Urquiza como protagonistas
Las locaciones elegidas convierten a Paraná y Villa Urquiza en parte fundamental del relato, aportando identidad visual a una historia donde se combinan acción, suspenso y contenido político.
Según explicó Bedendo, la película fue concebida como "una historia de tres actos generales", en la que la emboscada funciona como el eje narrativo que atraviesa los distintos conflictos del protagonista.
La elección de escenarios entrerrianos y la participación de un amplio elenco regional también buscaron fortalecer la producción audiovisual realizada fuera de los grandes centros cinematográficos, poniendo en valor el talento local y los paisajes de la provincia.