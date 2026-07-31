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Espectáculos Estaría vinculado al narcotráfico

Detuvieron a la ex pareja de Vicky Xipolitakis en Santa Fe por supuesto lavado de dinero

El análisis contable y financiero permitió detectar inconsistencias. Son tres los arrestados tras varios operativos: Leandro David Pérez, Maximiliano Emanuel Novillo -ex integrante de la Policía de Santa Fe y Marcelo Eduardo Malatesta.

31 de Julio de 2026
Detuvieron a la ex pareja de Vicky Xipolitakis en Santa Fe.
Detuvieron a la ex pareja de Vicky Xipolitakis en Santa Fe. Foto: (NA).

El análisis contable y financiero permitió detectar inconsistencias. Son tres los arrestados tras varios operativos: Leandro David Pérez, Maximiliano Emanuel Novillo -ex integrante de la Policía de Santa Fe y Marcelo Eduardo Malatesta.

Leandro David “Lelo” Pérez, la ex pareja de la vedette Vicky Xipolitakis, fue detenido en la provincia de Santa Fe en el marco de la causa por el delito de lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Como resultado de varios allanamientos, se arrestó a tres personas y se incautaron elementos de importancia para la causa.

 

La pesquisa comenzó el 3 de octubre de 2024, cuando la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) ordenó un informe patrimonial sobre cinco personas oriundas de Rosario: tres vinculadas a la Policía de Santa Fe y dos empresarios locales.

 

El análisis contable y financiero permitió detectar inconsistencias entre el patrimonio declarado, la capacidad económica de los sospechosos y las operaciones comerciales registradas, lo que motivó profundizar las averiguaciones, confirmaron a la agencia Noticias Argentinas.

 

Análisis patrimonial

 

A partir del análisis patrimonial, el relevamiento de inmuebles, la documentación reunida y las intervenciones telefónicas autorizadas por la Justicia, los efectivos reconstruyeron el circuito financiero de la organización.

 

La maniobra consistía en reinsertar fondos presuntamente provenientes del narcotráfico en la economía formal mediante inversiones en agencias de venta de automotores, empresas constructoras, firmas metalúrgicas y otros emprendimientos comerciales, con el objetivo de otorgar apariencia lícita al dinero de origen ilegal.

 

En las últimas horas, el Juzgado Federal Nº 3 de Rosario, a cargo de Carlos Vera Barros, con intervención de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), encabezada por Andrés Carros Rey, ordenó ocho allanamientos simultáneos en Rosario, Funes, Ibarlucea y Pérez.

 

Procedimientos

 

Durante los operativos se lograron las detenciones de Leandro David Pérez, ex pareja de Xipolitakis; Maximiliano Emanuel Novillo, ex integrante de la Policía de Santa Fe; y Marcelo Eduardo Malatesta.

 

En los procedimientos se secuestraron $202.000, 2.632 dólares, 750 euros, una pistola calibre 9 milímetros, dos camiones, dos camionetas pick-up, tres automóviles, cuatro CPU, cinco notebooks, seis dispositivos de almacenamiento digital, siete teléfonos y abundante documentación, que será incorporada a la causa para profundizar el análisis patrimonial y financiero.

 

Los detenidos quedaron a disposición del magistrado interviniente por presuntas infracciones a la Ley de Lavado de Activos. “La investigación continúa para determinar la totalidad de los bienes involucrados, el alcance de las maniobras detectadas y la posible participación de otros integrantes de la organización”, detallaron.

Temas:

Santa Fe lavado narcotráfico
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