La advertencia de Leandro Paredes después de la clasificación de Boca: “No estamos conformes”

Leandro Paredes realizó una fuerte autocrítica después de la sufrida clasificación de Boca ante O’Higgins, por los playoffs de la Copa Sudamericana. El mediocampista valoró el pase de ronda, pero reconoció que el funcionamiento estuvo lejos de lo esperado.

El conjunto argentino había ganado 1-0 en la Bombonera, pero perdió por el mismo resultado durante la revancha disputada en Chile. La igualdad en el resultado global llevó la definición a los penales, donde Boca se impuso 4-3.

“Hay que levantar el nivel. No estamos conformes, pero lo importante era clasificarnos y lo hicimos”, afirmó Paredes. Su análisis coincidió con el del entrenador Rodolfo Arruabarrena, quien también manifestó su preocupación por la actuación.

Paredes pidió mayor solidez defensiva

Leandro Paredes consideró que el equipo necesita mejorar la concentración para evitar que los rivales generen situaciones de peligro. “Hay que levantar la atención defensivamente, porque seguramente eso nos llevará a mejorar”, sostuvo.

El volante admitió que Boca no consiguió plasmar en el campo lo trabajado durante los días anteriores. “La idea del entrenador está muy clara y queríamos llevarla adelante, pero no pudimos hacerlo”, explicó.

"QUEDÓ CLARO QUE SUFRIMOS" 🗣️ Leandro Paredes valoró haber avanzado a los octavos de la #CopaSudamericana pese a no poder plasmar lo planeado para el partido: "Lo importante era clasificarse y lo hicimos." 🎙️ @Tato_Aguilera pic.twitter.com/oeTv5wnq9g — TyC Sports (@TyCSports) July 31, 2026

“Quedó claro que sufrimos. No estamos conformes con la prestación que hicimos”, agregó. Sin embargo, evitó hablar de enojo y describió la sensación del plantel como un malestar por no haber cumplido el plan.

El respaldo a Tomás Aranda

Una de las jugadas que marcó la definición fue el penal fallado por Tomás Aranda. El juvenil intentó picar la pelota cuando tenía la posibilidad de cerrar la serie, pero el arquero de O’Higgins contuvo el remate.

Pese al error, Leandro Paredes respaldó públicamente al futbolista. “Es chico, hizo un partido increíble y fue quien nos dio ese ánimo para ir a buscar el partido”, destacó.

Sobre la ejecución, añadió: “Es una manera de patear. Cuando se erra, todo se agranda mucho más. Es muy joven y seguramente tendrá que pensar que hay momentos y momentos, pero no pasa nada”.

Boca consiguió avanzar, aunque tanto el capitán como el entrenador coincidieron en la necesidad de elevar el rendimiento para afrontar los próximos compromisos.